Da Amici 21 al Festival di Sanremo: è già tutto scritto per il cantante

Negli anni a Sanremo sono approdati vari volti del talent show, un cantante di Amici 21 è già pronto per il grande salto

L’edizione di quest’anno del talent show di Maria De Filippi è stata più combattuta che mai, ma alla fine è sempre uno soltanto a spuntarla. Dagli studi Elios di Roma al palco del Teatro Ariston il passo è davvero breve.

Negli anni sono stati tantissimi i volti che, una volta terminato Amici, sono approdati direttamente al Festival di Sanremo. Basti pensare che nell’ultima edizione ce n’erano ben 4, di cui 2 appena usciti dall’ultima edizione del talent show: Sangiovanni e Aka7even che si sono posizionati rispettivamente al 5° e 13° posto. Indubbiamente, negli anni, il programma di Maria De Filippi ha rappresentato un trampolino di lancio.

Servirebbe soltanto fermarsi un minuto a riflettere al successo che attualmente hanno Stash e The Kolors, Emma Marrone, Stefano De Martino, Alessandra Amoroso, Elena d’Amario, Gabriele Esposito, Elodie, Sebastian Melo, Andreas Muller e tantissimi altri nomi tra ballo e canto che hanno trovato la loro dimensione nel mondo dello spettacolo.

Amici 21, Luigi Strangis direttamente a Sanremo? La sua confessione

Ha trionfato nell’ultima edizione del talent show sbaragliando la concorrenza nel canto di Albe, Sissi e Alex e nel ballo di Serena e Michele arrivato con lui alla finalissima e, come giusto che sia, adesso si gode il successo. A Vanity Fair ha detto la sua rispetto al Festival di Sanremo: “Sarebbe un onore per me: l’ho sempre seguito, ho apprezzato molto il lavoro di Amadeus, che è riuscito anche a riportare artisti come Elisa. Per andare a Sanremo, però, vorrei essere sicuro di quello che sto portando: devo sentire che davvero ne vale la pena. Ripeto, non nego che sarebbe un onore, ma al momento giusto. Ho aspettato per andare ad Amici, vediamo con Sanremo come va”.

Con Alex c’è stato un odi et amo, ma in merito ad una collaborazione con lui ha ammesso: “Penso che ora debba fare il mio percorso, cercando di arrivare a più persone possibili. Poi, pian piano, si vedrà. Non lascio chiusa nessuna porta”.