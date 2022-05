Uomini e Donne non va ancora in ferie: cambia la data dell’ultima puntata. Spunta un’ipotesi clamorosa per il dating show di Canale 5

Difficile staccare la spina di un programma, specialmente quando continua a far registrare ottimi ascolti nonostante la longevità. Come Uomini e Donne che le Daytime pomeridiano di Canale 5 non conosce concorrenza e nemmeno crisi.

Ecco perché spunta un’ipotesi clamorosa e anche affascinante. Normalmente il dating show condotto da Maria De Filippi chiudeva la sua stagione l’ultimo venerdì di maggio e quindi l’appuntamento sembrava fissato per il 27. Ma ora pare che ci sia stato un cambio di programma che piacerà molto ai fan del programma.

Secondo la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni, sempre molto preciso nelle sue anticipazioni, è in vista uno slittamento importante. Uomini e Donne infatti potrebbe durare una settimana in più e quindi chiudere venerdì 3 giugno anche se per ora non esiste alcuna comunicazione ufficiale in merito.

Uomini e Donne non va ancora in ferie: tutto quello che potremo ancora vedere

Certo però è il fatto che anche questa settimana ci saranno altre due registrazioni che vedranno protagonista sia il Trono Over che il Trono Classico, entrambi ad un momento decisivo. In ballo infatti ci sono ancora le scelte dei due tronisti. Luca e Veronica che prima di chiudere devono dare una risposta.

Il più più vicino è decisamente Luca, rimasto ormai con Soraia e Lilli dopo che Aurora ha scelto di andarsene dal programma. Ad un certo punto sembrava lei la favorita, ora però per il tronista è arrivato il momento di prendere una decisione. E prima della fine toccherà anche a Veronica che per il momento ha ancora diversi candidati in ballo.

Ancora maggiore però forse è la curiosità per il Trono Over che ha diverse situazioni in ballo. Su tutte quella che vede coinvolti Ida Platano e Riccardo Guarnieri che, come molti sospettavano, anche tra gli opinionisti, non sono soltanto due ex. Lui l’ha invitata a cena e al momento non sappiamo che cosa sia successo. Ma il sospetto è che ancora una volta possano uscire insieme o almeno riallacciare i rapporti.