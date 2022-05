Un Posto al Sole, torna uno dei volti più amati di sempre? L’annuncio fa sognare il pubblico. Si tratta di una delle attrici che hanno fatto la storia della soap

In molti la ricordano con affetto per il ruolo di Anna Boschi, oppure per la fortunata serie Rai Incantesimo. Dopo un lungo silenzio torna a parlare Samuela Sardo.

Era da un po’ che non si avevano notizie di lei e della sua carriera professionale. Dopo essere stata uno dei volti più amati di Un Posto al Sole, Samuela Sardo si era dedicata ultimamente alla famiglia. Adesso è lei stessa a tornare alla ribalta attraverso una lunga intervista al settimanale Diva e Donna. La splendida 44enne ha raccontato di aver commesso un errore piuttosto grave nell’anteporre la sua vita privata alla carriera, cosa che l’ha penalizzata e fatta uscire dai radar troppo presto. Tra l’altro il suo matrimonio con Massimo Romeo Piparo, noto produttore, regista e direttore artistico del Teatro Sistina, si è concluso di recente, dopo 11 anni di unione e una figlia (Ludovica, 9 anni).

L’attrice ha spiegato di aver intrapreso un percorso di psicoterapia per superare alcuni problemi. A detta sua farsi assorbire completamente dalla famiglia è stato soprattutto un errore verso se stessa. Ora la Sardo sta bene e vuole ricominciare a pensare a se stessa e alla propria carriera.

Un Posto al Sole, torna uno dei volti più amati di sempre? L’apertura di Samuela Sardo

Tra le righe dell’intervista impossibile non far riferimento a Walter Nudo, con il quale Samuela Sardo ha vissuto una intensa storia d’amore. La scintilla era scoccata sul set di Incantesimo, finendo poi ben presto sulle pagine dei giornali di gossip.

Nulla di duraturo comunque, anche se rimane un fantastico ricordo di quel periodo. Oggi Samuela è single e pronta a rimettersi in gioco. Ha confessato che presto tornerà sul set di un nuovo film, di cui però resta top secret il titolo.

In più l’attrice non ha nascosto la sua volontà di tornare a far parte del cast di Un Posto al Sole, che l’ha resa famosa nei panni di Anna Boschi. Un personaggio molto amato da tutti i seguaci della soap opera di Rai Tre, che potrebbe tornare da un momento all’altro visto che nella trama è ancora viva e vegeta.