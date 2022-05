Tremano gli utenti PayPal: conti prosciugati da questo messaggio. Bisogna fare massima attenzione a qualsiasi cosa si riceva

Con un semplice click si può cadere in una truffa che compromette tutti i nostri soldi. Gli hacker stanno usando il nome di PayPal per la loro ultima mossa criminale.

Le truffe online sono ormai diventate una costante quotidiana con cui dover fare i conti. Il phishing, fenomeno inizialmente sconosciuto ai più, oggi è una vera e propria spada di Damocle che miete numerosissime vittime. Il problema è che gli hacker sfruttano i nomi di piattaforma importantissime, come compagnie telefoniche o colossi bancari. Un modo per far abbassare la guardia ai malcapitati e sottrarre loro ingenti quantità di denaro. Si perchè una volta che si cade nella trappola basta un semplice click per mettere tutto in mano ai criminali. Applicazioni fasulle che richiedono una compilazione dati accurata, indirizzano gli ideatori direttamente all’interno dei conti correnti, che vengono svuotati all’istante.

L’ultimo nome di grido ad essere utilizzato dagli hacker è quello di PayPal, colosso finanziario americano, che gestisce il trasferimento di fondi in giro per il mondo.

Tremano gli utenti PayPal, una mail può svuotare il vostro conto: di cosa si tratta

Nello specifico si tratta di una mail che fa riferimento ad un nuovo pagamento effettuato nei confronti del colosso delle scommesse bet365. E’ una fake creata ad hoc per estorcere le vostre credenziali di accesso al sistema. Di seguito riportiamo il testo del messaggio a cui non bisogna per nessun motivo fare attenzione. Cancellatelo immediatamente.

“Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal“. Quest’ultima parte presenta il link incriminato, assolutamente da non cliccare.