Soleil Sorge, bomba in diretta: torna in tv e spiazza tutti. Dopo aver finito La Pupa e il Secchione Show c’è un programma che l’aspetta

Ci sono corteggiatrici di Uomini e Donne che passano come acqua fresca sul viso e poi si dimenticano anche in fretta. E poi c’è Soleil Sorge che ha saputo cavalcare alla grande la popolarità del dating show e ora è diventata la vera prezzemolina in tv.

Altro che Barbara d’Urso, l’influencer italo-americana è diventata più presenzialista di tutte e non si fa mancare un’occasione. Tre anni fa è stata all’Isola dei Famosi, poi come concorrente anche a Pechino Express e quest’anno l’abbiamo ritrovata al Grande Fratello Vip 6. Non contenta, si è infilata a La Pupa e il Secchione Show e pensavamo che avesse finito.

Ma a quanto pare non è così, perché poco fa è stata sganciata una nuova bomba. Soleil nelle prossime settimane tornerà in tv, lo farà in prima serata e in un reality. La novità, secondo l’esperta di gossip e di tv Deianira Marzano, è che sbarcherà di nuovo sulle isole dell’Honduras ma non sarà da sola. Perché partirà dall’Italia insieme ad un’altra ex naufraga famosa, Vera Gemma.

Soleil Sorge, bomba in diretta: sta per tornare con una sua cara nemica

L’Isola dei Famosi 2022 ha allungato la sua gittata di un mese, perché doveva terminare il 23 maggio e invece vivrà la sua finale soltanto il 27 giugno. Quindi c’è bisogno di gente nuova e infatti nella diretta di questa sera entreranno come concorrenti Pamela Petrarolo, Luca Daffrè, Marco Maccarini e Gennaro Auletta.

Poi però non è finita qui, perché Soleil e Vera sono pronte per palesarsi in Honduras “ma non come concorrenti”, spiega Deianira Marzano. Forse, come era successo a Valeria Marini in passato, rimarranno solo una settimana per scombinare i piani degli altri. Al momento non è dato saperlo ma intanto entrambe non hanno ancor4a voluto commentare lo scoop.

La mente però torna al 2020 fa perché in quella edizione di Pechino Express c’era Solei Sorge, in compagnia della mamma. E c’era anche Vera Gemma che aveva cominciato con Asia Argento e poi dopo l’infortunio di quest’ultima aveva continuato con gennaio Lillio.

Ecco, tra lei e la Sporge non era stato amore a prima vista e nemmeno a seconda. Anzi, era diventata mitologica la loro litigata quando la figlia d Giuliano gemma di era infuriata per un comportamento che non trovava corretto. “La prossima volta te meno” era stata la frase più carina che le aveva rivolto. E ora saranno di nuovo compagne di avventura? Si annunciano fuochi d’artificio.