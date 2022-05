Roger Balduino si ritira subito dall’Isola dei Famosi? Arriva l’annuncio ufficiale!

Dopo l’incidente nella prova fisica contro Clemente Russo, Roger Balduino sembrerebbe vicino al ritiro: cosa sta succedendo all’Isola dei Famosi.

Colpo di scena all’Isola dei Famosi, dove ci potrebbe essere un nuovo ritiro dopo quello di Jovana Djordjevic. Infatti dopo l’infortunio, Roger Balduino potrebbe dire addio anticipatamente all’Honduras: c’è l’annuncio ufficiale.

Sono ancora preoccupanti le condizioni di Roger Balduino all’Isola dei Famosi, dopo l’incedente rimediato durante una prova contro Clemente Russo. Il modello brasiliano trentenne, infatti, si è accasciato a terra in diretta tv facendo preoccupare la conduttrice Ilary Blasi, gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, e tutto il pubblico a casa. In molti adesso si sono chiesti come sta adesso il concorrente amato dai telespettatori.

A fornire un breve aggiornamento sulle sue condizioni ci ha pensato Alvin, inviato dall’Honduras del reality show di Mediaset. Infatti rispondendo ad un follower, il presentatore ha spiegato che Roger si trova ancora in ospedale, sotto stretta osservazione dei medici. Infatti il concorrente avrebbe accusato una distorsione ed adesso indosserebbe anche un tutore per contenere il dolore.

Al momento non è chiaro se si tratta di un infortunio facilmente recuperabile, e se dunque potrà rientrare in gioco o se sarà costretto al ritiro definitivo. Saranno quindi decisive le prossime ore per il concorrente. Quasi sicuramente avremo l’aggiornamento definitivo questa sera in prima serata su Canale 5, con una nuova puntata del reality.

Isola dei Famosi, Roger Balduino pronto a ritirarsi? Stasera l’annuncio in diretta

Per Roger Balduino saranno quindi decisive le prossime ore. Infatti quasi sicuramente sapremo se il concorrente potrà restare nella trasmissione o dovrà rientrare in Italia per curare al meglio il problema alla caviglia. Incidenti di questo tipo non sono nemmeno inediti nella storia del reality show. Infatti solo in questa edizione Jovana Drjodevic e Patrizia Bonetti si sono ritirate per due diversi motivi. La moglie dell’ex calciatore della Lazio ha dovuto fare i conti con una complicazione al seno mentre la seconda, ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso, si è ustionata alcune parti del corpo nel corso della prova del fuoco.

Ovviamente però perdere Roger sarebbe un colpo basso per il reality. Infatti il modello brasiliano è stato un grande protagonista dell’Isola dei Famosi 2022. Sono tantissimi i telespettatori che si sono appassionati al suo tira e molla con Estefania Bernal, modella spagnola considerata l’erede di Belen Rodriguez. La scintilla tra i due è scoppiata in albergo, con Estefania e Roger che poi hanno approfondito la loro conoscenza tra falò e nuotate. Ad interferire nel loro flirt però ci ha pensato Beatriz Marino, ex fidanzata di Balduino e madre del figlio Endrick. Tanto che Ilary Blasi ha anche proposto a Beatriz di volare in Honduras, con la showgirl pronta ad entrar a far parte del reality.