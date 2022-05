“Niente più reality”, ex GF Vip e Isola dei Famosi dice basta: ora è finita davvero

Un ex naufrago dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello ha deciso di mettere il punto sulla sua partecipazione ai reality: non parteciperà più.

Quest anno è stato un protagonista assoluta dell’Isola dei Famosi a causa delle sue continue polemiche contro la produzione. Adesso l’ex naufrago ha detto ufficialmente basta ai reality show: scopriamo chi è e cosa succede.

Questa edizione dell’Isola dei Famosi è certamente partita sottotono, anche se in molti ricorderanno le polemiche scaturite da Jeremias Rodriguez. Infatti il fratello di Belen ha faticato ad essere compreso da pubblico e produzione a causa di alcune dichiarazioni sospette. Per questo motivo Jeremias ha deciso di lasciare il mondo della televisione. Adesso, infatti, il modello ha deciso di dedicarsi completamente all’amore per la sua Deborah Togni.

Grazie alla donna infatti è riuscito a riemergere negli ultimi anni, superando anche i problemi con le droghe. L’addio alla televisione è arrivato durante un’intervista negli studi di Verissimo. Infatti ai microfoni del salotto di Silvia Toffanin, Jeremias ha annunciato sicuro: “Questo è stato il terzo e ultimo reality” – ha poi continuato – “Ho accettato di non essere tagliato per questo lavoro. Perché alla fine è un lavoro come altri e bisogna esserci portati e io non lo sono e l’ho capito. Non faccio parte di questo, lascio il palcoscenico a Belen e Cecilia, ma è sempre stato loro non ho voluto rubare niente“.

Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez dice addio alla tv: “E’ stato l’ultimo reality”

Jeremias Rodriguez quindi si ritira ufficialmente dal mondo della televisione durante l’ultima puntata di Verissimo. Così Silvia Toffanin ha chiesto al suo ospite: “Ma come mai, se non ama questo mondo, ha fatto esperienze in reality?”. Il fratello di Belen senza esitare troppo ha risposto: “Qualsiasi ragazzo nella mia posizione l’avrebbe fatto. Poi non avevo niente di meglio da fare in quel periodo. A casa di un muratore chi non avrebbe provato a fare il muratore? Diciamo che ho tentato e va bene così non rimpiango nulla“.

Ovviamente poi la conduttrice di Verissimo ha cercato di ripercorrere anche i suoi problemi con la droga. Jeremias ancora una volta non si è tirato indietro ed ha deciso di rispondere apertamente: “Dopo l’ultima Isola sono sparito per due anni per sistemare dei problemi che avevo, ho avuto il coraggio per farlo. Ora che le ho sistemate non ho più paura di ‘peccare’ più chiaro di così non posso dirlo“. Ma da questi tre anni è riuscito ad uscire dal tunnel delle sostanze anche grazie alla sua Deborah.

Parlando della Togni, il fratello di Belen ha concluso: “Deborah è stata la mia salvezza e anche per quello sono riuscito a stare meglio. Lei mi ha fatto capire che non dovevo cambiare per piacerle. Non c’è cosa più bella di un essere umano che ti accetta anche quando tu ti fai schifo“. I due, quindi, adesso sono pronti a godersi il loro amore lontano dalle telecamere.