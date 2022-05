Monete rare, attenzione perché potreste averle voi: una vale fino a 4 mila euro

Una lista di monete rare che potrebbero valere più di quanto c’è impresso su di essa: attenzione perché potreste averle voi

Fortunato chi trova uno di questi gioielli -perché è di questo che si tratta visto il valore- perché potrebbe trovarsi con un bel gruzzoletto di soldi senza neppure rendersene conto: ecco la lista.

Non è tutto ora ciò che luccica, perché a volte è molto di più. Quante monete sono passate per i nostri portafogli senza conoscerne il vero valore? È il caso di molti pezzi che sono stati tra le nostre mani senza conoscerne il vero prezzo che è molto diverso da quello che leggiamo in effetti. I collezionisti ne sanno qualcosa e rivenderne proprio agli appassionati è la strada più semplice per poter mettere qualcosa in tasca.

È curioso sapere che nel 2020 c’è stato un vertiginoso aumento di appassionati numismatica, ma è ancora difficile per molti riuscire a distinguere il vero valore delle monete che ci passano tra le mani. Ecco quindi una lista.

Monete rare, la lista di quelle che valgono di più

Una lista che non va messa in ordine di valore o importanza, perché queste monete hanno tutte cifre da capogiro. A partire dalle 50 lire del 1958 che hanno inciso il Dio Vulcano nudo che batte il metallo sull’incudine che hanno un valore fino a 2.000 euro se tenuta in buone condizioni. Per quel che riguarda sempre le lire, anche la 5 lire del 1956 datata in un periodo molto particolare per cui i collezionisti pagano fino a 2.000 euro. Per arrivare a qualcosa di più recente -che però vale meno- c’è una moneta da 2 euro fatta coniare dal Vaticano per la Giornata Mondiale della Gioventù a Colonia, nel 2005, che arriva ad un valore di 300 euro.

Il maggior valore ce l’ha una moneta coniata nel 2007 che in base allo stato di conservazione può arrivare ad un massimo di 2.500 euro: si tratta della moneta per la celebrazione dell’anniversario di morte di Grace Kelly.

È bene sempre informarsi sulle monete più particolari che ci capitano tra le mani perché non sempre ne riusciamo a capire immediatamente il significato.