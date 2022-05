Isola dei Famosi, Mercedesz Henger nei guai: spunta la verità in diretta

Mercedesz Henger sotto attacco in diretta televisiva. La concorrente dell’Isola dei Famosi 2022 potrebbe aver nascosto una verità clamorosa

Da quando è entrata a far parte del cast dell’Isola dei Famosi 2022, la giovane Mercedesz Henger ha cominciato a far parlare di sé per diversi motivi. Subito polemiche, situazioni sentimentali intricate e dicerie sul suo conto hanno preso la scena.

La figlia della nota attrice di film per adulti Eva è entrata letteralmente a gamba tesa nel reality che si sta svolgendo in Honduras. Subito un forte litigio con l’altra concorrente neo-entrata Marialaura De Vitis così per stemperare il clima.

Ma nelle ultime ore fanno discutere alcune situazioni più intime della Henger. Pare che Mercedesz di recente sia entrata in forte sintonia con Edoardo Tavassi, altro naufrago di Cayo Cocinos che si starebbe invaghendo letteralmente della giovane donna.

Ma qualcuno in Italia continua a sottolineare come Mercedesz Henger sia tutto fuorché libera da legami sentimentali. La ragazzi si è professata essere single, recentemente uscita da una relazione non troppo importante. Ma stamane a Mattino Cinque sarebbero state svelate alcune verità nascoste.

Mercedesz Henger innamorata in Italia? La verità secondo il fotografo

La Henger non ha mai negato di aver avuto un rapporto sentimentale con un ragazzo, di nome Fulvio, nei mesi scorsi. Ma sembrerebbe aver tagliato corto da qualche tempo, ben prima del suo ingresso all’Isola dei Famosi 2022.

Una storia ‘da niente’ per Mercedesz? Sembra proprio di no, secondo la testimonianza a Mattino Cinque del fotografo Andrea Franco Alajmo, il quale si è detto molto vicino alla famiglia della Henger e soprattutto a sua madre Eva.

Dichiarazioni scottanti quelle di Alajmo: “Altro che storiella! Ho parlato con Eva Henger e mi ha confessato che la storia tra sua figlia e Fulvio è stata importante, hanno fatto molti viaggi assieme. Inoltre Mercedesz le ha detto che non si era mai innamorata così tanto di un uomo prima di allora”.

E non finisce qui. Il fotografo ha anche rivelato che Mercedesz e Fulvio si sarebbero incontrati poco prima della partenza per l’Honduras della giovane influencer. Segnale di un rapporto che dunque non sarebbe così terminato del tutto.

Qual è la verità sulla vita sentimentale di Mercedesz Henger? Ha ancora una storia in Italia o si dichiarerà realmente single? Stasera in puntata se ne discuterà, e sarà interessante vedere come la prenderà il suo nuovo flirt Edoardo.