“Vi svelo il nome del vincitore”: L’Isola dei Famosi, incredibile annuncio

Un incredibile annuncio ha svelato in anteprima il nome di chi dovrebbe essere il vincitore de L’Isola dei Famosi 2022. Ecco chi ha fatto questo inatteso spoiler sul reality show e con quali motivazioni.

Dopo l’eliminazione a L’Isola dei Famosi, Laura Maddaloni si è presa un po’ di tempo per recuperare. Ha voluto anche parlare con i suoi ammiratori su Instagram, dove ha risposto ad alcune delle loro domande. A sorpresa, ha dichiarato che la persona più falsa del reality show è l’attore Nicolas Vaporidis.

Proprio Vaporidis non aveva risparmiato delle frecciatine alla Maddaloni, a cui aveva anche detto che era capace di vincere solo quando barava. Secondo la moglie di Clemente Russo, l’attore sta giocando tantissimo, e si muove secondo alcune strategie. Lei, dall’altra parte, sente di essere stata penalizzata dal suo “caratterino“, che comunque non rinnega.

“Vaporidis è falso, Roger mi ha deluso”: Laura senza freni

Molti spettatori sono rimasti sorpresi nel vedere le dinamiche di coppia fra Laura Maddaloni ed il pugile Clemente Russo. Secondo quel poco che si è visto ne L’Isola dei Famosi, sembrerebbe proprio che sia lei l’elemento forte della coppia. L’ex naufraga ha raccontato di essere in effetti attratta dal lato dolce del suo compagno, molto diverso da lei.

Laura Maddaloni non ha risparmiato una battuta neanche alle tre nuove naufraghe che sono sbarcate in Honduras. Secondo lei, sono un po’ spaesate e si stanno guardando intorno, ma devono ancora capire bene dove si trovano e come funzionano le cose. A sorpresa, la campionessa di judo spiega che ad esserle mancato di più è Jeremias Rodriguez.

Ecco il nome del vincitore de L’Isola dei Famosi 2022

Laura Maddaloni aveva legato molto con il fratello di Belen, e si è sentita davvero dispiaciuta quando ha lasciato l’isola. Allo stesso modo, anche Roger l’ha delusa, proprio perchè aveva iniziato a conoscerlo e ad affezionarsi. Stranamente, non ha speso neanche una parola per Guendalina Tavassi, con cui ha avuto un’accesa lite per il cibo.

Le dichiarazioni di Laura Maddaloni sono sicuramente inaspettate. Ancora di più è il nome del suo preferito fra i naufraghi, a cui augura la vittoria de L’Isola dei Famosi 2022. Oltre a suo marito Clemente Russo, le è piaciuto molto il figlio di Carmen Di Pietro, Vittorio. Sarebbe lui che meriterebbe più degli altri di vincere questa edizione.