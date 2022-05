Il paradiso delle signore 7: confermato l’addio dell’attrice, c’è l’annuncio

A settembre verrà trasmessa su Rai 1 l’edizione numero 7 de Il paradiso delle signore. Ecco tutti gli spoiler riguardo due clamorosi rientri in scena, ma anche un addio ed una fuga che si prepara all’orizzonte.

Dopo il matrimonio di Anna e Salvatore del 29 aprile, Rai 1 ha iniziato a mandare in onda le repliche de Il paradiso delle signore. A partire dal 30 maggio, però, verranno sostituite con le puntate di una nuova soap opera, Sei sorelle. La pellicola è ambientata nei primi del ‘900 e racconta la storia di una famiglia di Madrid, i Silva.

Al termine delle puntate di questa stagione, sono stati gli stessi attori a fornire qualche spoiler riguardo la loro presenza a Il paradiso delle signore 7. Beatrice non ci sarà: l’annuncio è stato dato dalla stessa attrice Caterina Bertone, che ha ringraziato soprattutto Alessandro Tersigni, ovvero Vittorio, per il sostegno ed il rapporto nato durante le riprese.

Il paradiso delle signore 7, c’è un addio sicuro: ecco chi è

Lo stesso Alessandro Tersigni, invece, ha spiegato di tenere molto al suo personaggio, annunciando la sua presenza ne Il paradiso delle signore 7. L’attore che interpreta Vittorio non è il solo che gli spettatori ritroveranno in Tv a partire da settembre. Anche altri personaggi chiave, come Umberto ed Adelaide sono confermati per la prossima stagione.

In particolare, la contessa Adelaide promette di tornare a riprendersi la scena. Secondo le anticipazioni de Il paradiso delle signore 7 cercherà di prendersi le quote del centro commerciale soprattutto per punire il marito del tradimento. Probabilmente, per completare la sua vendetta lo caccerà anche dalla sua dimora.

Due grandi rientri nella soap opera, ma c’è anche chi fugge…

Oltre all’addio di Beatrice, ne Il paradiso delle signore 7 potrebbero esserci anche due grandi ritorni. Vittorio, infatti, potrebbe essere in crisi nel vedere di nuovo la donna che è stata il suo grande amore, Teresa, che è interpretata da Giusy Buscemi. Allo stesso modo, potrebbe rientrare nelle trame la moglie di Conti, Marta, e cioè l’attrice Gloria Radulescu.

Nelle prime puntate de Il paradiso delle signore 7 si dovrebbe assistere anche ad un incredibile colpo di scena. Tormentato da Adelaide, Umberto potrebbe decidere di fuggire insieme a Flora. Questo retroscena è stato rivelato dall’attore Umberto Farnesi nel corso di una recente intervista a Nuovo Tv.

Ecco il messaggio con cui la Rai ha dato appuntamento alla prossima stagione della soap opera: