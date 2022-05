GF Vip 7, decisione definitiva: Alfonso Signorini la fa fuori!

Il GF Vip 7 tornerà a metà settembre. Gli autori stanno già pensando alla nuova edizione, ed avrebbero già preso numerose decisioni riguardo il reality show. Ecco cosa sarebbe stato deciso per le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

A metà settembre 2022 inizierà il GF Vip 7. Alla conduzione ci sarà ancora Alfonso Signorini, che parlando con i suoi ammiratori su Instagram ha ammesso che gli piacerebbe fare un’edizione del reality senza personaggi famosi. Sembrerebbe, però, che la redazione Mediaset della trasmissione sia completamente contraria a questa opzione.

C’è molta attesa riguardo i nomi degli opinionisti che affiancheranno Signorini nel GF Vip 7. Sonia Bruganelli, che nel corso di questa stagione ha anche abbandonato lo studio all’improvviso dopo essersi risentita con il conduttore, sembrava inizialmente in bilico. Il tabloid Dagospia ha confermato che il prossimo anno non ci sarà.

GF Vip 7, quale sarà il futuro delle due opinioniste?

Effettivamente, Sonia Bruganelli aveva raccontato al settimanale Gente di essere tornata a dedicarsi alla sua carriera di produttrice dopo la parentesi come opinionista. La moglie di Paolo Bonolis ha fatto capire che gli affari procedono a gonfie vele. Non sente dunque la necessità di tornare al GF Vip, ma forse, se la corteggiassero, ci ripenserebbe.

Questa era l’opinione di Adriana Volpe riguardo la collega del Grande Fratello. Inizialmente, le due avevano avuto diversi scontri, e la Bruganelli sembrava anche essersi fatta fotografare insieme a Giancarlo Magalli per indispettirla. Con il passare delle puntate, però, fra le due si era lentamente creata una buona alchimia.

Alfonso Signorini cerca il salto di qualità: ecco la decisione finale

Adriana Volpe non ha mai fatto mistero che le piacerebbe tornare come opinionista anche nel GF Vip 7. Parlando con Casa Chi aveva rivelato che avrebbe apprezzato di poter avere per un ulteriore anno la compagnia di Sonia Bruganelli. Nel lavoro di opinionista, infatti, trova che sia importante poter lavorare con persone che abbiano personalità diverse.

Alla Volpe sarebbe dunque piaciuto avere come collega anche Antonella Elia. Secondo quanto riferisce Dagospia, però, per Adriana sembrerebbe non esserci alcuna opportunità di tornare al GF Vip 7 come opinionista. Gli autori starebbero pensando a due nuovi nomi da inserire nel cast per poter fare “un salto di qualità“.

Ecco il messaggio pubblicato da Adriana Volpe al termine della sua esperienza come opinionista nel Grande Fratello: “Mi sono emozionata“.