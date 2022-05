Festival di Cannes 2022: tutti i film in concorso per la Palma d’oro

Il film che inaugura è Coupez o Final cut, diretto dal regista franco lituano Michel Hazanavicius, che ha cominciato proprio a Cannes dieci anni fa la sua carriera che lo avrebbe condotto anche all'Oscar con il film The Artist.

Festival di Cannes 2022: anche quest’anno torna la kermesse cinematografica com’è consuetudine, dal 17 al 28 maggio. Dopo l’annata annullata nel 2020 a causa della pandemia Covid-19 e quella fuori stagione del 2021, quando si è tenuto a luglio, si torna alla tradizione. Quest’anno, giunto alla settantacinquesima edizione, dovrà misurarsi con una doppia sfida: quella solita di conservare la sua importanza come manifestazione del cinema più importante e quella che vede in Cannes una speranza di ripresa di tutto il mondo del cinema internazionale.

Ventuno sono i film che gareggiano per una Palma d’oro, che saranno scelti dalla giuria con a capo Vincent Lindon e l’italiana Jasmine Trinca. Le star sono tornate sul red carpet e si è inaugurato ufficialmente il Festival al Palais. Oltre 35mila cinefili e professionisti del cinema sono giunti all’evento.

L’anno scorso la Palma d’oro è stata vinta da una regista donna per la seconda volta nella storia del Festival, la francese Julia Ducournau con il film Titane. Quest’anno le donne registe in gara sono cinque: Clare Denis, Lénor Serraille, Kelly Richard, Charlotte Vandermeersh e Valeria Bruni Tedeschi. Per qualcuno sono ancora troppo poche.

L’Italia non vince la Palma d’oro dal 2001, quando a vincerla fu Nanni Moretti con La Stanza del Figlio.

Il film che inaugura è Coupez o Final cut, diretto dal regista franco lituano Michel Hazanavicius, che ha cominciato proprio a Cannes dieci anni fa la sua carriera che lo avrebbe condotto anche all’Oscar con il film The Artist.

Festival di Cannes 2022: i film in gara