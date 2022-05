Ex GF Vip apre pagina su OnlyFans: “L’ho fatto perchè la fotografia è arte” – FOTO

Un’ex concorrente del GF Vip ha annunciato sui propri canali social l’apertura di un profilo su OnlyFans. Ecco di chi si tratta e quale tipo di contenuti ha promesso di condividere con gli ammiratori più affezionati.

Dopo Denis Dosio, che vanta un nutrito seguito, c’è anche un altra ex concorrente del GF Vip che ha annunciato di aver aperto un profilo sulla piattaforma. OnlyFans ha aperto nel 2016, ma è solo durante i lockdown a causa della pandemia di Covid che ha acquisito la sua popolarità, soprattutto negli Stati Uniti.

OnlyFans è infatti diventato negli ultimi due anni la meta prediletta dei sex-workers. La piattaforma nasce però con un intento diverso. Ognuno può creare un profilo dove, agli ammiratori più affezionati, può riservare dei contenuti speciali, come delle videochiamate o delle foto del backstage. Tutto questo, ovviamente, è a pagamento per i fan.

Chi è l’ex GF Vip che ha aperto il profilo su OnlyFans

Ad agosto 2021 OnlyFans aveva annunciato di voler proibire sulla propria piattaforma i contenuti a carattere sessuale. Immediatamente, i sex-workers si coalizzarono contro la start-up. L’amministratore e fondatore Tim Stokely fu costretto a dover tornare sui propri passi dopo solo due mesi ammettendo sulla piattaforma i contenuti vietati ai minori.

Molte persone associano ad OnlyFans proprio i contenuti a carattere pornografico, o comunque esplicito. Quando Dayane Mello, l’ex concorrente del GF Vip 5, ha annunciato di aver creato un profilo sulla piattaforma, in molti si sono subito chiesti se dunque anche lei avrebbe iniziato a pubblicare dei contenuti non adatti ai minori di 18 anni.

Ecco il profilo di Dayane Mello: “Vi farò vedere un sacco di posti”

Dayane Mello ha annunciato con queste parole l’apertura del profilo su OnlyFans: “L’ho fatto perché, per me, la fotografia è arte. Vi farò vedere un sacco di posti, quindi non aspettatevi su Instagram gli stessi contenuti che pubblicherò su OnlyFans“. La foto che ha scelto per il profilo fa pensare che le sue immagini saranno provocanti.

Denis Dosio aveva precedentemente rivelato a Pomeriggio Cinque che non esiste influencer che guadagni meno di tremila euro al mese su OnlyFans. Lui, dopo meno di ventiquattro ore dall’apertura del profilo, aveva già guadagnato quindicimila euro. Ecco il profilo di Dayane Mello sulla piattaforma, dove si definisce “avventuriera e spirito libero“.