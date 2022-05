“Coppia fantasma”, crisi per due protagonisti di Uomini e Donne? Un dettaglio allarma i fan

Una coppia protagonista dell’ultima edizione di Uomini e Donne sembrerebbe in profonda crisi. Un dettaglio non è sfuggito ai fan: cosa succede.

Si sta per concludere una nuova stagione di Uomini e Donne. Dal programma di Maria De Filippi sono uscite diverse coppie, ma una di queste sembrerebbe già in crisi. Scopriamo di chi si tratta e cosa non è sfuggito ai fan.

Sono tante le coppie uscite da Uomini e Donne e più recentemente i telespettatori hanno potuto vedere la scelta di Matteo Ranieri che è uscito dalla trasmissione con Valeria Cardone. Nonostante siano passati pochi mesi dalla messa in onda della scelta del tronista i due sembrerebbero già in crisi. Anche sui social sono molti i segnali che fanno pensare ad una rottura temporanea o definitiva tra l’ex tronista e la corteggiatrice di Uomini e Donne. Ad alimentare gli ultimi gossip ci ha pensato Deianira Marzano.

Infatti secondo l’esperta di cronaca rosa i due adesso starebbero insieme praticamente per finta, per lavoro, alimentando quindi le malelingue sul loro conto. Quindi ad oggi Matteo Ranieri e Valeria Cardone sembrano sempre più distanti. Infatti l’ex corteggiatore di Sophie Codegoni e la corteggiatrice 25enne da tempo non pubblicano più foto insieme sui social. I followers della coppia hanno sottolineato più volte questa cosa che salta all’occhio proprio perché i due sono soliti condividere ogni attimo della loro vita. Andiamo quindi a vedere l’ipotesi avanzata dall’esperta di gossip.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone in crisi: cosa sta succedendo

A riportare a galla tutti i dettagli della presunta crisi tra i due ci ha pensato Deianira Marzano. Infatti secondo l’esperta di gossip si parla addirittura di ‘coppia fantasma‘. Poco dopo la diffusione dell’indiscrezione, Valeria Cardone si è affrettata a postare una foto in compagnia del ‘fidanzato’, proprio per mettere a tacere tutte le malelingue. Inoltre vicino allo scatto la corteggiatrice ha aggiunto la scritta ‘Mi manchi‘. In molti però hanno pensato che la foto non è stata postata spontaneamente.

La cosa certa è che lo scatto postato risale a diversi mesi fa. Ciò non fa che rafforzare i sospetti. Poco dopo la 25enne ha lasciato un box domande ai suoi followers, invitandoli a chiederle qualunque cosa desiderano. Ovviamente i seguaci hanno chiesto della presunta crisi, ma la Cardone ha respinto tutte le accuse. Infine l’ex corteggiatrice ha rivelato di non fregarsene di ciò che dicono sul loro conto, visto che molto probabilmente si vedono più loro due che le coppie che vivono nella stessa città.