Che Dio ci aiuti 7, cambia tutto: clamorose indiscrezioni sul cast. Una delle fiction più amate dal pubblico pronta ad una svolta epocale

Da undici anni c’è un appuntamento che gli italiani non hanno nessuna voglia di perdersi in tv. Perché dopo Il Commissario Montalbano e Don Matteo, anche Che Dio ci aiuti è diventato assolutamente imperdibile in prima serata su Rai 1.

Lo ha confermato anche la sesta stagione della serie tv che è stata seguita da una media di spettatori superiore ai 5,6 milioni, perché la gente ha bisogno del convento di Assisi e delle sue suore. La buona notizia è che tra una settimana cominceranno ufficialmente le riprese della nuova stagione e quindi Che Dio ci aiuti 7 arriverà nel prossimo autunno o al massimo all’inizio del 2023.

Ma c’è anche una notizia cattiva, perché come anticipa il sito specializzato Bubinoblog ci saranno cambiamenti importanti nel cast, anche nei personaggi principali. Molti nei mesi scorsi temevano un addio di Elena Sofia Ricci e della sua Suor Angela, che è diventata forse il suo personaggio più amato dal pubblico in carriera. Adesso possiamo dirvi veramente cosa succederà.

Che Dio ci aiuti 7, cambia tutto: gli spoiler più interessanti sulla prossima stagione

Se non siete amanti degli spoiler potete anche interrompere qui, ma vi consigliamo di continuare a leggere perché c’è una bella sorpresa in arrivo. Elena Sofia Ricci nella prossima stagione televisiva sarà impegnata in un’altra fiction, questa volta a tinte gialle, Fiori sopra l’Inferno.

Ma non poteva tradire il suo pubblico e quindi ci sarà ancora in Che Dio ci aiuti 7 anche se non in tutte le puntate. Esattamente come sarà presente a sprazzi anche Suor Costanza, il personaggio interpretato da Valeria Fabrizi che abbiamo visto di recente come concorrente a Ballando con le Stelle 2021.

Andranno via invece altri personaggi del cast, come Monica (interpretata da Diana Del Bufalo), l’ex novizia Ginevra (Simonetta Columbu), Nico (Gianmarco Saurino) ed Erasmo (Erasmo Genzini). In compenso però le due figure centrali saranno ancora la mitica Azzurra (Francesca Chillemi) e Pierpaolo Spollon nei panni di Emiliano. Quindi tanti cambi in vista ma nessuna rivoluzione perché anche il pubblico delle fiction merita rispetto.