Che batosta per Ambra! Incredibile addio all’orizzonte: nessuno se lo aspettava

Che batosta per Ambra! Incredibile addio all’orizzonte: nessuno si aspettava un epilogo simile

La carriera di Ambra Angiolini ha ricevuto una spinta verso l’alto ormai da una decina di anni. L’ex ragazza prodigio di Non è la Rai è riuscita a togliersi di dosso i panni di adolescente ribelle trasformandosi in un’artista a tutto tondo.

Ambra è ormai un’attrice di primissimo livello, avendo lavorato al cinema e nelle fiction con grandissimi autori ed interpreti. Ma è anche rimasta una conduttrice di assoluta bravura in televisione, come volto assolutamente credibile.

La sua carriera potrebbe però vederla esposta ad una delusione a dir poco sorprendente. La sua ultima scelta professionale, già nota sui siti web e sui social, rischia di essere un vero e proprio buco nell’acqua. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta.

Ambra giudice a X Factor. Ma potrebbe essere l’ultimissima edizione

La notizia è stata ufficializzata già da diversi giorni. Ambra Angiolini sarà uno dei volti nuovi di X Factor, il noto talent show musicale prodotto e trasmesso da Sky. La volontà degli autori è stata quella di rivoluzionare la giuria dopo i commenti non troppo graditi dell’ultima edizione.

Ambra dunque nuovo giudice, così come Fedez che ritorna in giuria a grande richiesta. Ma l’attrice romana potrebbe immediatamente ricevere una spiacevole notizia. Pare che quella che inizierà in autunno possa essere l’ultimissima edizione di X Factor.

Sky infatti starebbe maturando la decisione di cancellare e non produrre più il talent canoro. Motivi economici dietro a questa clamorosa scelta, visto che negli ultimi anni X Factor è stato considerato solo un programma dispendioso, poco premiato sia dal pubblico che dalle sponsorizzazioni.

Tutto è ancora da decidere e da valutare, ma tale ipotesi sembrerebbe più che concreta. Non è da escludere che X Factor, programma che debuttò in Italia nel 2008 su Rai Due, possa essere ripreso da una tv generalista o da una piattaforma streaming nei prossimi anni.

Per Ambra ed i suoi colleghi dunque un rischio flop annunciato. I nuovi giudici devono sperare di fare ascolti ed interazioni migliori rispetto agli ultimi anni, altrimenti X Factor sarà destinato a finire al macero, almeno per Sky.