Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma è sconvolta: Luca Salatino prossimo alla scelta

La settimana di Uomini e Donne comincia col botto con Gemma e Luca al centro della scena: tutte le anticipazioni

Questa settimana il dating show di Maria De Filippi comincia col botto e due protagonisti al centro dello studio. Tra Trono Over e Trono Classico non ci sarà da annoiarsi, anzi, il parterre sarà particolarmente infiammato.

Un lunedì scoppiettante quello di Uomini e Donne che vedrà al centro della scena Gemma Galgani. Visto che il programma si avvia verso la fine, come di consueto, Maria De Filippi invita le coppie nel parterre del dating show. Tra queste, come prevedibile, arriveranno anche Fabio Mantovani e Isabella Ricci. Quest’ultima acerrima rivale della dama torinese che, tra le altre cose, non è stata neanche invitata al matrimonio di cui parleranno i due, probabilmente svelando la data del matrimonio.

Per la dama torinese sarà una vera e propria batosta vederli felici insieme al parterre, soprattutto perché per la Galgani non è arrivata la stessa fortuna.

Anticipazioni Uomini e Donne, Luca Salatino verso la sua scelta

Sembrerebbe essere arrivato il momento della scelta anche per Luca Salatino. Dopo il suo caro amico Matteo Ranieri che ha portato fuori Valeria Cardone, è il momento per il tronista di prendere la sua strada tra Soraia e Lilli. Luca sceglierà di uscire in esterna con entrambe per avere ulteriori conferme su chi vuole portare fuori dal programma, ma tra le due ne bacerà una soltanto: come reagirà l’altra? Sembrerebbe che la fortunata sia Lilli e che Soraia sia molto delusa dagli atteggiamenti del tronista e sia decisa a lasciare tutto. A peggiorare tutto ci sono state le attenzioni da parte del tronista rivolte ad Aurora.

A tenere banco al Trono Classico ci sarà anche la tronista ferrarese ancora molto divisa tra Federico, Andrea e Matteo. Il suo percorso è iniziato soltanto da poco e le idee non sembrano essere molto chiare, ma il dating show si avvia verso la sua parte finale e sarà difficile portare ancora per le lunghe il suo trono. A partire dalle 14:45 sarà tutto più chiaro anche ai telespettatori.