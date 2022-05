Anticipazioni Beautiful, amato personaggio in manette: l’incubo non finisce

A Los Angeles ci sarà una svolta assurda, ma che non porterà definitivamente la pace: tutte le anticipazioni di Beautiful

Un momento clou per la trama della soap opera statunitense che vedrà un personaggio in manette, ma l’incubo che non cessa. Dopo la morte di Finn nulla è più come prima e Steffy ne è consapevole.

Risvegliata dal coma e ripresa la memoria con fatica, Steffy riesce a ricordare perfettamente cos’è successo la sera in cui Sheila l’ha sparata, ma ha prima ucciso Finn. Un trauma troppo grande da affrontare da sola, tant’è che la giovane Forrester riesce ad avere accanto a sé tutta la famiglia, nonché il suo ex Liam. Sheila è a piede libero e quando scopre che Steffy si è risvegliata tenta l’affondo definitivo, ma il piano fallisce miseramente e la Forrester racconta tutto quello che ricorda: la Carter è ufficialmente ricercata.

Grazie a Ridge e Taylor, i tre mettono in atto un piano per smascherare la Carter. Steffy, infatti, invita a casa sua Sheila per sputarle addosso ogni singolo risentimento nei suoi confronti e le rivela di essere certa che è stata lei la persona che ha ucciso Finn. Sheila si vedrà con le spalle al muro quando entrano in scena anche Ridge e Taylor che saranno dalla parte di Steffy.

Anticipazioni Beautiful, Sheila finisce in manette: la minaccia che spaventa tutti

Ridge sarà molto duro con Sheila facendole presente che ha ucciso il suo stesso figlio e che morirà in prigione: in questo momento interviene il vice capo Bradley Baker per ammanettarla. Nonostante i tentativi di dimenarsi da parte della Carter, non riesce a fuggire, ma fa una promessa che suona tanto da minaccia: non è l’ultima volta che sentiranno parlare di lei. Adesso, il timore dei telespettatori è che Sheila possa trovare un modo per fuggire di prigione e dare nuovamente la caccia a Steffy.

Indizi provengono anche dalla vita quotidiana, perché l’attrice che interpreta Steffy è incinta del suo terzo figlio, pertanto avrà un periodo di congedo di maternità: in che modo sparirà la Forrester?