Amadeus e Fiorello incassano un duro colpo: colpo di scena Sanremo

Colpo di scena a Sanremo con Amadeus e Fiorello che incassano un duro colpo inaspettato: viene messo tutto sottosopra

Cosa succede alla kermesse musicale più seguita d’Italia? Quando si scontra con dei colossi rischia di perdere quota ed è effettivamente quanto è accaduto nelle ultime ore: tutte le novità.

Amadeus e Fiorello sono stati una coppia artistica molto apprezzata dal pubblico del Festival di Sanremo per due edizioni di seguito e la terza in cui il comico siciliano ha fatto da spalla al conduttore soltanto per una sera. Ciononostante, la presenza di Fiorello in scena è sempre molto acclamata, ma dai vertici Rai non sono sempre riusciti ad accontentare il pubblico.

Ieri sera, domenica 15 maggio, è andato in onda il docufilm sull’ultima edizione di Sanremo in cui Amadeus è stato accompagnato da diversi ospiti, Sanremo 72 – Il Festival da dove non l’avete mai visto, forma proposto anche gli anni passati. Nonostante sia un dietro le quinte molto interessante, Rai Uno ha raccolto soltanto 1.254.000 spettatori pari al 7% di share.

Tutti gli ascolti TV della serata di domenica 15 maggio

Sembra quasi scontato dire chi ha realmente vinto la gara d’ascolti di domenica 15 maggio visto e considerato che su Canale 5 è andata in onda l’imperdibile finale di Amici di Maria De Filippi. La vittoria di Luigi è stata vista da ben 4.327.000 spettatori pari al 28.6% di share, nonostante la produzione abbia deciso di spostare il giorno della finale perché altrimenti in contemporanea con l’EuroVision Song Contest. Nonostante l’ottimo risultato, quello raccolto da Maria De Filippi non è dei migliori, basti pensare che la finale dell’anno scorso, che ha visto vincere Giulia Stabile, ha raccolto 6.667.000 spettatori con uno share del 33.5%.

Per quel che riguarda le altre reti Mediaset, su Italia 1 Edge of Tomorrow – Senza domani ha intrattenuto 1.024.000 spettatori con il 5.6% di share, mentre su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 525.000 spettatori con il 3.4% di share.

Tornando alla Rai, invece, su Rai 2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 917.000 spettatori pari al 4.5% di share e Blue Bloods di 979.000 pari al 4.8% di share. Mentre Rai 3 con Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 1.947.000 spettatori pari ad uno share del 9.7% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo interessa a 1.233.000 spettatori con il 7.5% di share.