Addio ai gruppi WhatsApp! Il trucco per scappare senza farsene accorgere. Potrebbe essere davvero molto utile in diverse circostanze

Spesso non sappiamo come sottrarci da conversazioni che non ci interessano più o che non ci riguardano. Ora WhatsApp ci viene incontro per risolvere definitivamente il problema.

Uno dei problemi principali nell’utilizzo di WhatsApp è il fatto di essere controllati. Spunte di vario colore per la lettura dei messaggi, notifiche sull’uscita da una chat di gruppo, date sugli accessi e quant’altro. Una serie di aspetti legati alla privacy che a volte hanno fatto storcere il naso agli utenti. Si perchè se da una parte è vero che non è più possibile vivere senza la tecnologia, dall’altra vanno considerati tutti gli aspetti che essa comporta. Rispetto al passato c’è il rischio di sentirsi meno libero. Un effetto grande fratello che viene amplificato proprio dagli strumenti dei nostri smartphone, che siano social o app di conversazione. Molti devono utilizzare WhatsApp o un suo surrogato anche per quanto concerne l’attività lavorativa. Lo smart working ha imposto nuove logiche di riunione a distanza, con video chiamate di gruppo e stanze virtuali di confronto.

Addio ai gruppi WhatsApp: come archiviare al meglio una chat senza che nessuno se ne accorga

Quello che in molti si sono sempre chiesti è: “Si può togliere dalla nostra vista una chat di gruppo senza che gli altri se ne accorgano?”. Si perchè magari qualcuno potrebbe rimanerci male vedendoci uscire definitivamente di punto in bianco. Capita a tutti di finire coinvolti in discussioni di cui non si ha, o non si ha mai avuto interesse. A quel punto l’unico modo per sottrarsi è quello di togliere le notifiche, ma si avrebbe comunque sott’occhio l’evolversi della conversazione con il numero di messaggi non letti. Proprio per questo andiamo a vedere oggi un trucco che ci consente di aggirare questo tipo di problema con un paio di semplici click. Iniziamo col dire che non serve l’installazione di nessuna app esterna. Basta andare sul gruppo incriminato e, senza entrare, tenere premuto con il dito sulla chat. Si attiveranno una serie di opzioni che si possono selezionare, tra cui “Archivia chat”. In questo modo il gruppo scomparirà dalla vostra schermata principale e non tornerà finché non lo deciderete voi.