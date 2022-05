Uomini e Donne, annuncio in diretta dell’ex tronista: “Mia figlia sta male”

L’ex volto noto di Uomini e Donne ha disertato un appuntamento importante per un motivo serio: la salute della sua bambina

Momenti di paura per un volto noto del salotto di Uomini e Donne. Uno spavento di origine familiare che certamente non le ha fatto dormire sonni tranquilli. Ma la ragazza ha spiegato tutto pubblicamente.

La ragazza in questione è Ludovica Valli. Giovane influencer emiliana, che ha partecipato come tronista al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Un volto noto e certamente seguito anche oggi dagli appassionati del talk show.

La Valli ha iniziato a far parlare di sé giorni fa. Tutto per colpa del matrimonio della sorella Beatrice, anche lei ex volto di Uomini e Donne. Quest’ultima convolerà a fine mese a nozze con il suo fidanzato storico Marco Fantini e ha organizzato un festoso e ‘social’ addio al nubilato.

Un party, svoltosi in Puglia, al quale non ha partecipato però Ludovica Valli. La sorella della sposa infatti, come testimoniato dalle stories pubblicate da Beatrice, non era presente all’addio al nubilato con enorme sorpresa dei suoi follower. In molti hanno ipotizzato di uno screzio pesante tra le sorelle Valli, ma la verità è ben più seria.

Ludovica chiarisce il tutto: “Non potevo lasciare Anastasia in questo stato”

L’assenza di Ludovica Valli al party per la sorella Beatrice è dovuto ad un problema di salute della figlia Anastasia. La bimba ha fatto seriamente preoccupare Ludovica ed il suo partner Gianmaria Di Gregorio.

Ludovica ha voluto spiegare sui social, tramite una story di Instagram, la situazione familiare e rivelare così il motivo della non presenza in Puglia all’addio al nubilato:

Come avrete ben capito purtroppo non sarò presente all’addio al nubilato di Bea. Mi dispiace veramente tantissimo, perché comunque poteva essere un’occasione per stare tutte insieme visto che non riusciamo mai, tra lavoro, bimbi, famiglia, a trovarci più di tanto. Non mancherà ovviamente occasione, però mi dispiace molto. Non potevo lasciare Anastasia in questo stato, sola senza di me. Con il cuore e con il pensiero sono lì con loro, però ecco ho preferito rimanere a casa con Anastasia, viste le sue condizioni

Situazione spiacevole ma per fortuna non grave. La piccola Anastasia soffre presumibilmente di un attacco virale tipico dell’infanzia, come dimostrano anche le bolle sulla pelle della bimba viste sul profilo di Ludovica Valli. Una volta ripresa l’amata figlia, l’influencer potrà tornare a festeggiare con la sorella Beatrice le imminenti nozze.