Tale e Quale Show 2022, spoilerato in diretta uno dei giudici: ci sarà proprio lui!

Clamoroso spoiler riguardante la prossima stagione di Tale e Quale Show. Infatti in diretta è stato spoilerato uno dei giudici.

Sono tantissimi i telespettatori della Rai che aspettano l’arrivo della nuova stagione di Tale e Quale Show, il music show condotto da Carlo Conti. Ieri in diretta è stato spoilerato anche uno dei giudici del programma: scopriamo di chi si tratta.

Manca pochissimo ad una nuova edizione di Tale e Quale Show, che accompagnerà i telespettatori Rai anche durante la prossima stagione televisiva Rai, dopo la conferma in palinsesto. Inoltre sono iniziate a spuntare le prime anticipazioni riguardanti la nuova edizione, grazie a Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Infatti proprio quest ultimo ha spoilerato che sarà di nuovo nella giuria di Tale e Quale Show nella prossima stagione. Una notizia accolta con grande gioia da tutti i fan del music show.

Infatti il cantante è stato un vero e proprio colpaccio per la trasmissione nel corso dell’ultima stagione. Malgioglio ha stupito tutti con i suoi commenti severi e cattivelli, togliendo quindi l’aria buonista alla trasmissione di Carlo Conti. Sono tantissimi i telespettatori che ancora ricordano le sue continue frecciatine ad Alba Parietti. Il cantautore siciliano quindi in diretta ha affermato: “Io ritornerò con Carlo Conti a Tale e Quale Show e poi ha anche altri progetti“. Andiamo quindi a vedere cosa ci aspetta per la prossima stagione.

Tale e Quale Show, Malgioglio e Corsi pronti alla finale: “Ecco i nostri preferiti”

Nel corso della chiacchierata al talk show di Rai 3 condotto da Massimo Bernardini, il conduttore ed il cantante hanno fatto un bilancio positivo su questa edizione dell’evento musicale europeo svoltosi in Italia dopo 31 anni. Inoltre prima della finale Malgioglio e Corsi hanno anche rivelato chi sono i loro preferiti. Il conduttore apprezza il gruppo della Lettonia mentre Cristiano Malgioglio, pur tifando ovviamente per Mahmood e Blanco, ama follemente il cantante inglese Sam Ryder.

Infine durante la trasmissione non è mancato nemmeno un simpatico siparietto per il cantante che ha ribadito la sua promessa: nel caso di vittoria dell’Italia si sarebbe sfilato reggiseno e perizoma, promessa non particolarmente apprezzata. Fortunatamente per i più scettici Mahmood e Blanco si sono classificati solamente sesti nella classifica finale dell’Eurovision Song Contest. Quindi a breve i telespettatori ritroveranno Cristiano Malgioglio anche nella prossima stagione di Tale e Quale Show.