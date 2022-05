RC Auto gratis per 2 mesi: l’offerta che fa felici gli italiani

Nuova opzione conveniente per milioni di italiani. L’assicurazione auto potrebbe costare sempre meno grazie a questa offerta

Una delle spese classiche, che ogni anno affligge milioni di italiani, è certamente l’Assicurazione per la propria autovettura. Ovvero pagare la compagnia assicurativa scelta per legge, garantendosi così la copertura in caso di incidenti, infrazioni, furti ed altre problematiche varie.

C’è chi decide di pagare con un’unica soluzione, magari propendendo per le offerte on-line di base. Chi invece ci tiene di più e stipula accordi costosi pur di avere una copertura totale per il bene della propria auto.

Intanto arriva una novità interessante e conveniente per tutti, riguardo il mondo delle RC Auto. Poste Italiane ha deciso di lanciare una polizza assicurativa per le autovetture, denominata Poste Guidare Sicuri.

Poste Italiane offre promozioni e sconti sulla RC Auto: i dettagli

L’offerta di Poste Italiane per la RC Auto è disponibile per tutti i cittadini e si inserisce come alternativa concreta alle offerte d’assicurazione auto più note sul mercato. Ma coloro che vantano un conto Banco Posta potranno aderire ad offerte e sconti davvero convenienti, come la possibilità di 2 mensilità gratuite di assicurazione.

Per sottoscrivere Poste Guidare Sicuri, è necessario reperire un ufficio postale abilitato al servizio e prendere appuntamento per la polizza ed il preventivo. Portando con sé il proprio libretto di circolazione e la documentazione che attesta il passaggio di proprietà si potrà dialogare con il consulente apposito per stipulare la polizza suddetta.

L’offerta Rc auto di Poste Italiane si avvale della collaborazione con due agenzie nazionali come Linear Assicurazioni e Genertel Spa. Per scegliere il prodotto migliore per il cliente, Poste Incurance Broker, ha elaborato un criterio di assegnazione all’una o all’altra compagnia partner basato sulla provincia in cui risiede il proprietario del veicolo assicurato.

Come detto, le migliori agevolazioni riguardano i contocorrentisti Banco Posta: 2 mesi gratis ed altri sconti per i clienti che hanno aperto il suddetto conto da oltre novanta giorni. Si specifica inoltre che la promozione dei due mesi gratis sarà valida fino al 22 giugno e che gli altri sconti, invece, dureranno per l’intera durata della polizza.