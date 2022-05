“Ho perso il mio bambino”, tragedia per un’icona della musica: tutti sconvolti

Una vera e propria star della musica ha dato la triste notizia della scomparsa del suo figlio: il post su Instagram commuove tutti.

Giornata triste per una delle icone della musica contemporanea. Infatti sui propri profili social la stella ha comunicato la scomparsa del proprio figlio. Andiamo quindi a scoprire di chi si tratta e le parole utilizzate per diffondere la notizia.

Una notizia a dir poco drammatica ha colpito il mondo di Hollywood. Infatti in queste ore Britney Spears ha comunicato di aver perso il suo bambino. A dare la notizia è la stessa Britney con un post sul proprio Instagram. Nelle ultime settimane, infatti, la stella della musica aveva dato vari aggiornamenti sulla sua gravidanza. Così dopo il tragico evento, la Spears ha voluto comunicare anche di aver perso il proprio bambino. Il post lungo e drammatico ha infatti commosso tutti i suoi seguaci.

Con tanta forza e coraggio la pop-star ha iniziato scrivendo: “È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che abbiamo perso il nostro bambino meraviglioso all’inizio della gravidanza” – ha poi continuato – “Questo è un momento devastante per qualsiasi genitore. L’amore che abbiamo l’un l’altra adesso è la nostra forza. Continueremo a cercare di ampliare la nostra bella famiglia. Siamo grati per tutto il vostro sostegno“. Con queste parole Britney ha voluto aggiornare i suoi fan.

Tragedia nel mondo della musica: Britney Spears ha perso il bambino

C’è voluta tanta forza e coraggio a Britney Spears per scrivere il commovente post, dopo che per mesi ha aggiornato i followers sulla sua gravidanza. La popstar, però, ha dovuto divulgare la tristissima notizia sui suoi social, lasciando di stucco colleghi e seguaci per quanto accaduto. Nonostante questa tragedia, però, la Spears ha continuato affermando che continuerà a cercare di allargare la sua famiglia insieme al compagno di vita Sam Asghari.

In questo momento così difficile, Britney ha chiesto a colleghi e sostenitori di rispettare la sua privacy in questo momento difficile, ringraziando tutti per il supporto mostrato in questi mesi. Continua quindi il momento difficile per la cantante che è già reduce da un lungo e doloroso processo per svincolarsi alla custodia legale di suo padre. Sempre sui propri canali social, la cantante aveva condiviso anche le difficoltà affrontate per le due precedenti gravidanze. Stiamo parlando dei due processi che hanno portato alla nascita di Sean Preston e Jayden James, avuti dall’ex marito Kevin Federline.