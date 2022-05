Paolo Bonolis, che delusione a Mediaset! Non se l’aspettava proprio

Il noto conduttore romano è deluso dopo le recenti notizie, giunte fresche fresche questa mattina per lui e per il suo programma Mediaset

Da anni è una certezza delle televisione italiana. In particolari delle reti Mediaset, nelle quali ha puntato realizzare, produrre e condurre diversi progetti vincenti. Stiamo parlando del noto conduttore romano Paolo Bonolis.

Volto amatissimo dal grande pubblico italiano, Bonolis è un conduttore istrionico, molto ironico ma anche sarcastico. Per questo suo modo di fare spontaneo e senza peli sulla lingua è molto apprezzato da tutti. Anche se i numeri non sempre lo premiano.

Come nella giornata di ieri, sabato 14 maggio. Bonolis ha appena saputo, con l’uscita dei dati di ascolto televisivi della serata, di aver subito una piccola batosta professionale nel prime time di Canale 5.

Avanti un altro sconfitto a sorpresa. Vince l’Eredità

Su Mediaset si aspettavano numeri alti nel weekend in corso, soprattutto nel pre-serale. La puntata di ieri di Avanti un Altro, quiz show condotto da anni ormai da Paolo Bonolis.

In realtà ieri sera sono andate in onda alcune puntate in replica del programma tv, sempre molto seguito dagli italiani. Una scelta editoriale che non ha pagato fino in fondo, nonostante il pubblico ami la conduzione di Bonolis.

Nel prime time sconfitta per Avanti un Altro, seguito da 2.816.000 con il 21.9% di share, mentre il suo competitor diretto di Rai Uno, lo show L’Eredità, ha maturato 3.148.000 spettatori, pari al 24% di ascolti totali.

Il duello tra conduttori istrionici originari di Roma, ovvero Paolo Bonolis e Flavio Insinna, è stato vinto da quest’ultimo. Un caso singolo o un segnale d’allarme per il bravo Paolo? Lo si capirà nelle prossime settimane e nei duelli che verranno a colpi di sano share.

In prima serata stravincono gli Eurovision Song Contest

Zero competizione invece per gli ascolti nella prima serata di sabato 14 maggio. La finale degli Eurovision Song Contest 2022, andata in onda su Rai Uno, ha stravinto con oltre 6,5 milioni di utenti e lo share schizzato al 41.9%.

Vista l’importanza dello show canoro, Mediaset ha scelto tatticamente di spostare la finalissima di Amici 2022 a questa sera (ore 21.20 su Canale 5), così da non rischiare un flop clamoroso contro gli Eurovision. Al suo posto è andato in onda il film Amici come prima, con Massimo Boldi e Christian De Sica, fermo al 9,6% di share.