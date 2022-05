Fare una fortuna grazie a 1 Euro! Questa moneta vale fino a 40 mila euro!

Le monete da 1 euro sembrano molto comuni e senza grande valore storico, eppure ci sono esemplari che valgono tanto

L’Euro è una moneta entrata in vigore in Italia e nel resto dei paesi della UE in tempi relativamente recenti, visto che circola dal 2002. Ma nonostante ciò è possibile trovare già dei pezzi da collezione.

Lo sanno bene i collezionisti e gli esperti di numismatica. Coloro che sanno riconoscere il valore di una moneta e scoprire le rarità, i cosiddetti pezzi unici che possono valere una fortuna alle aste di questo settore.

Chi pensava che il valore delle monete speciali si basasse solo dalla loro età, dunque da quanto fosse antica, si sbaglia di grosso. Anche alcuni esemplari della comunissima moneta da 1 Euro può farvi guadagnare una fortuna. Ecco come riconoscerla.

Il dettaglio sulla moneta da 1 Euro da ricercare per diventare ricchi

Secondo gli ultimi aggiornamenti del settore numismatico, c’è un particolare in alcune monete da 1 Euro che fa accrescere esponenzialmente il loro valore. Sia per la poca reperibilità, sia per il dettaglio che viene considerato prezioso tra i collezionisti.

Un esemplare che può arrivare a valere ben 40 mila euro. Almeno questo il prezzo della moneta in questione in una delle ultime aste. Una cifra incredibile, che vi spingerà a ricercare il dettaglio fortunato.

Si tratta di monete da 1 Euro, all’apparenza molto comuni, che possono cambiare valore grazie al seguente dettaglio: l’assenza della lettera R sulle monete prodotte in Italia. Un particolare che riguarda modalità e luogo di realizzazione di tale conio.

La R va ad indicare la realizzazione presso la Zecca di Roma. Pare che le monete da 1 Euro su cui non compaia questa lettera siano una rarità preziosissima. Una sorta di difetto di fabbricazione che in futuro può diventare sempre più un pezzo da collezione, un vero gioiello della numismatica.

Occhio dunque alle vostre tasche ed ai portamonete. Potreste trovare la moneta fortunata, che vi farà guadagnare una fortuna al costo di un solo Euro!