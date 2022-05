Eurovision, Mika travolto dalle polemiche: cosa ha fatto sul palco – VIDEO

Mika, Laura Pausini e Cattelan hanno raccolto un enorme consenso di pubblico e critica per la loro conduzione dell’Eurovision Song Contest. Per quanto riguarda l’artista di origine libanese, però, è scoppiata la polemica sulla sua esibizione.

La scelta di affidare la conduzione a Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan si è rivelata un’ottima decisione nell’ultimo Eurovision Song Contest. La Pausini è già una cantante conosciuta a livello globale, e di sicuro i numerosi spettatori hanno apprezzato poter ascoltare di nuovo i suoi numerosi successi durante le sue esibizioni dal vivo.

Alessandro Cattelan, invece, si è contraddistinto per la sua simpatia, ed ha avuto un’ottima vetrina internazionale con questa sua performance. Mika, invece, si è potuto confermare come un incredibile e talentuoso showman. La sua esibizione dal vivo, che comprendeva un medley di canzoni famose ed il suo nuovo singolo Yo-Yo, ha incantato durante la finale.

Eurovision, la polemica insidia Mika: sarà vero?

All’indomani della finale dell’Eurovision Song Contest, sono tantissimi i commenti dei giornali stranieri per Mika, il cantante di origine libanese. Il Mirror ha voluto anche sottolineare alcune polemiche nate dopo la sua esibizione. È davvero difficile trovare qualcuno a cui non siano piaciute le canzoni, ma un dettaglio non è sfuggito.

Mika ha attivamente interagito con il pubblico per sei minuti durante la sua esibizione. Oltre a saltare sui vari elementi della coreografia, ha anche corso sulla passerella che gli ha consentito un bagno di folla. In tutto questo, una parte del pubblico si è chiesta: come è possibile fare questa performance canora mentre si corre?

La papera del conduttore con il gruppo della Moldavia

Tanti spettatori hanno dunque avanzato l’ipotesi che Mika stesse cantando in playback sul palco dell’Eurovision Song Contest. Se questo fosse vero, non vi sarebbe nulla di scorretto, dal momento che il conduttore non era in gara. I finalisti della kermesse canora, invece, erano tenuti rigorosamente ad esibirsi dal vivo.

Non è questa l’unica gaffe sottolineata dal Mirror. Mentre girava fra i divanetti in cui notoriamente i cantanti aspettano di conoscere il vincitore dell’Eurovision, Mika ha confuso la bandiera della Moldavia con quella della Spagna. Nell’euforia generale, il gruppo Zdob şi Zdub & Advahov Brothers si è limitato a gridare il nome del proprio paese.

Ecco l’esibizione di Mika all’Eurovision Song Contest. Al minuto 2:50 circa lo si può vedere correre mentre canta: