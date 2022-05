Manuel e Franco Bortuzzo, che gaffe: è accaduto al matrimonio di Magnini

Manuel Bortuzzo ed il padre Franco sembrerebbero essersi resi protagonisti di una clamorosa gaffe. Ecco cosa è successo durante le nozze del nuotatore Filippo Magnini e Giorgia Palmas, che si sono sposati il 14 maggio 2022.

Il 14 maggio è andata in onda l’attesa intervista di Lulù Selassié a Verissimo. Dopo l’ospitata di Manuel Bortuzzo, la fatina del GF Vip 6 è stata invitata a dire la sua riguardo la fine della relazione con il nuotatore. Ad un certo punto, Silvia Toffanin ha chiesto alla principessa, che stava piangendo, se voleva fare un appello a Manuel.

Silvia Toffanin ha anche sottolineato che, sicuramente, in quel momento Bortuzzo sarebbe stato davanti alla Tv per vedere l’intervista di Lulù, e quindi sarebbe stata un’ottima occasione per mandargli un messaggio. La Selassié ha spiegato che avrebbe voluto parlargli un’ultima volta, e gli ha anche augurato di essere felice e realizzare i suoi sogni.

Lulù piange in Tv, ma il nuotatore è ad una festa

Come ha notato l’esperto di gossip Amedeo Venza, Manuel non si trovava davanti alla Tv per seguire l’intervista di Lulù. Il nuotatore era fra gli invitati del matrimonio di Filippo Magnini e Giorgia Palmas. L’ex gieffino, infatti, non ha ancora rilasciato alcun commento riguardo le parole dell’ex fidanzata, facendo capire che la sua vita è andata avanti.

Sia Manuel Bortuzzo che il padre Franco hanno condiviso sui propri canali social alcune foto del matrimonio della Palmas e di Magnini. La coppia, dopo essersi unita con il rito civile nel 2021, ha deciso di ripetere la cerimonia in chiesa. La pandemia di Covid, fra l’altro, non gli aveva neanche permesso dei grandi festeggiamenti.

La gaffe di Manuel e Franco Bortuzzo: cosa hanno fatto

Sembrerebbe che tutti gli invitati alla cerimonia di matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini sapessero che la coppia ha ceduto un’esclusiva al magazine Chi. Questa notizia è di fatto confermata dal fatto che la rivista ha dato appuntamento ai propri lettori a mercoledì 18 maggio, quando verrà pubblicata l’intervista e le foto esclusive delle nozze.

Tutti gli invitati alla cerimonia, infatti, hanno solo condiviso le foto ed i video che riprendono gli sposi all’uscita dalla chiesa, o dei primi piani durante il banchetto. Manuel Bortuzzo ed il padre franco, invece, hanno pubblicato anche le foto scattate all’interno della chiesa e durante la cerimonia, che sembrerebbero far parte dell’esclusiva di Chi.

Ecco appunto l’annuncio di Chi Magazine riguardo il matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini: