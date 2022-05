Maneskin, arriva la peggiore notizia per i fan: sta succedendo davvero. Arriva la conferma che tutti i fan della band temevano da tempo

Un anno fa su quel palco avevano cominciato il loro volo mondiale dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2021. Ecco perché i Maneskin non potevano davvero mancare all’Eurovision Song Contest 2022 ed è stato un nuovo bagno di folla.

In effetti hanno rischiato di non esserci perché Damiano un paio di giorni fa nel corso delle riprese per il video del loro ultimo singolo, si è fatto male ad una caviglia. E così su è presentato a Torino con le stampelle, facendo non poca fatica a muoversi sul palco anche se sulla sua performance non ha avuto effetto.

Per i quattro ragazzi romani è ancora un momento d’oro. Il regista australiano Baz Luhrmann li ha voluti nella colonna sonora del film sulla vita di Elvis Presley che arriverà fuori concorso a Cannes e quindi per loro è un altro momento d’oro. Ma c’è qualcosa che potrebbe rovinare tutta la poesia, almeno secondo Dagospia.

Maneskin, arriva la peggiore notizia per i fan: l’indiscrezione sta facendo tremare i fan

Nel mirino c’è la fidanzata di Damiano David, Giorgia Soleri, che rischia di far saltare l’armonia con gli altri tre ragazzi. La sua continua esposizione mediatica, normale per un a che di mestiere fa l’influencer, pare che non vada molto a genio a Victoria, Thomas ed Ethan.

“Pare che la sovraesposizione di Giorgia Soleri fidanzata – si legge – non sia molto gradita dagli altri componenti del gruppo. La malattia, le foto piccanti e ora il tour di presentazione del suo libro di poesie ‘La Signorina Nessuno’. Ospite di Serena Bortone, pareva già un personaggio navigato…”.

Damiano un paio di settimana fa era in Parlamento per presentare insieme a lei la proposta di legge alle Camere relativa al riconoscimento della vulvodinia (della quale soffre Giorgia) come patologie invalidante. Molti hanno apprezzato il gesto ma secondo Dagospia per stare dietro alla fidanzata, il frontman dei Maneskin rischierebbe di perdere di vista tutto il resto. Un pericolo che i fan della band non vogliono nemmeno sentire nominare.