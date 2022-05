Isola dei Famosi 2022, carezze ed intimità: scoppia l’amore tra i due naufraghi?

Due dei protagonisti dell’Isola dei Famosi 2022 sembrano essere entrati in forte intimità durante gli ultimi giorni in Honduras

Come ogni reality che si rispetti, anche l’Isola dei Famosi fa parlare di sé e crea interazione per i rapporti umani che nascono tra i vari partecipanti. Per di più se sono su un’isola tropicale, a migliaia di chilometri da casa e senza i vizi quotidiani.

L’edizione 2022, condotta da Ilary Blasi con l’aiuto sul luogo dell’inviato Alvin, sembra in tal senso davvero scoppiettante. Ogni settimana vengono svelati retroscena su intrallazzi, litigi, polemiche e situazioni che coinvolgono tutti i naufraghi.

L’ultimo retroscena potrebbe però riguardare la nascita di una sorprendente liaison amorosa tra due dei protagonisti attuali. Dopo la passione, prontamente spenta, tra i modelli Roger Balduino ed Estefania Bernal, sta prendendo piede una nuova coppia.

Edoardo si è innamorato? La verità sul nuovo rapporto

La possibile coppia in questione sarebbe quella formata da Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. L’uomo, fratello di Guendalina, avrebbe iniziato a ‘frequentare’ sull’isola la 30enne figlia della nota attrice Eva.

Come ripreso dalle telecamere di Mediaset, sull’isola Edoardo e Mercedesz appaiono spesso insieme. Si parlano, si raccontano delle proprie esperienze personali e si stanno anche confidando le rispettive strategie per andare avanti nello show.

Due caratteri forti e tenaci. Non a caso Edoardo si è fatto diverse inimicizie da quando è sbarcato assieme alla sorella Guendalina, litigando anche con l’amico Nicolas Vaporidis. Mentre la bella Mercedesz si è lasciata andare ad osservazioni subito dure nei confronti dell’ex pupa Marialaura De Vitis.

Anche Guendalina Tavassi ha notato la possibile liaison tra i due naufraghi, parlando di atteggiamenti diversi di suo fratello: “Edoardo di solito odia il sole, il mare e la sabbia. Invece in questi giorni si è abbronzato di più rispetto ai giorni precedenti” – facendo intendere come segue Mercedesz con grande trasporto.

Momenti di intimità e dolci carezze stanno dunque prendendo il sopravvento. Una nuova coppia è all’orizzonte in quel di Cayo Cochinos. Ma non tutti l’hanno presa bene: Carmen Di Pietro, molto amica di Edoardo Tavassi, ha contestato: “Preferivo l’Edoardo di prima, era diverso. Almeno stava con me, con noi, era parte del gruppo”.