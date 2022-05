Harry e Meghan a Londra per la Regina. Ma è tutta una farsa: il motivo

La coppia reale sarebbe pronta a volare a Londra per il Giubileo della Regina Elisabetta, ma con interessi ben specifici

Una delle coppie più chiacchierate, discusse ma anche apprezzate dal grande pubblico internazionale è certamente quella formata da Harry Windsor e Meghan Markle, ovvero l’erede della dinastia reale britannica e la giovane attrice americana.

I duchi di Sussex sono praticamente fuggiti dalla Royal Family inglese. Harry e Meghan hanno sempre mal sopportato lo stile di vita di corte, scegliendo di allontanarsi dai propri compiti familiari e di trasferirsi negli Stati Uniti.

L’intervista fiume con Oprah Winfrey di qualche anno fa è stato il colpo finale, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Rottura totale fra la coppia ed il resto della famiglia, tanto che Harry non ha neanche partecipato alle celebrazioni per la scomparsa del nonno Filippo.

Ora però, per un’occasione davvero speciale, pare che Harry e Meghan siano pronti a volare a Londra. Ad inizio giugno andrà in scena il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, che festeggerà con diversi eventi i suoi 70 anni di regno.

C’è Netflix dietro al ritorno di Harry e Meghan a Londra?

I duchi di Sussex sarebbero stati invitati alle celebrazioni per la Regina Elisabetta. Le news di facciata parlano della stessa sovrana vogliosa di riabbracciare uno dei suoi nipoti e di conoscere per la prima volta Lilibet Diana, secondogenita di Harry e Meghan nata circa un anno fa.

Voglia di affetto e di riunione nella Royal Family? Tutt’altro, almeno secondo le gole profonde di Buckingham Palace. I rapporti tra Harry ed il padre Carlo sono ancora ai ferri corti, così come con il fratello maggiore William. Inoltre sembra che, nell’apertura del Giubileo a giugno, Elisabetta abbia vietato la presenza della discussa coppia sul balcone del palazzo reale, come una sorta di ‘punizione’.

Cosa c’è dietro a questo ritorno in famiglia dunque? Secondo l’esperto Tom Bower soltanto puri interessi economici e pubblicitari. Da un lato il legame tra Harry, Meghan e il colosso streaming Netflix, con cui i due hanno un accordo commerciale per seguirli nelle attività pubbliche.

Ma anche il fortissimo richiamo di immagine, che rischia di oscurare le celebrazioni per Elisabetta e mettere in primo piano il ritorno a casa di Harry Windsor, il figliol prodigo d’Inghilterra. Ennesime trame e sotterfugi della famiglia reale, ora non resta altro che attendere inizio giugno per scoprire la verità.