Fedez e J Ax, gesto inequivocabile: i fan ci sperano davvero – VIDEO

Fra J Ax e Fedez c’è stato un gesto inequivocabile che ha fatto sperare moltissimo i fan, che dopo tanto tempo sperano ancora in una loro riappacificazione. Ecco cosa è successo e cosa hanno fatto entrambi negli ultimi giorni.

La carriera di Fedez è sicuramente attraversata da diversi importanti sodalizi. Con lo YouTuber Luis Sal ha inaugurato il format Muschio Selvaggio, mentre per quanto riguarda la carriera professionale tutti i suoi più grandi successi sono frutto di un lavoro di squadra. Inizialmente era nata un’interessante alleanza con Rovazzi, poi con J Ax.

Proprio J Ax aveva dimostrato di avere un rapporto che andava forse oltre il sodalizio professionale quando difese Fedez dai continui dissing di Marracash e Guè Pequeno. Ai microfoni di Radio Deejay, infatti, aveva sostenuto che alla fine quello che rimane negli anni è la musica. Le polemiche non interessano al pubblico, che le dimentica facilmente.

La nuova intervista in cui si parla della loro rottura

Chissà se la massima di J Ax può anche essere applicata alla rottura del sodalizio artistico con Federico. Non sono mai state chiarite pubblicamente le ragioni della rottura fra i due, ma diverse indiscrezioni puntavano il dito contro la mamma di Fedez, che rivestiva anche il ruolo di manager. La donna non avrebbe gradito la nuova attività imprenditoriale di J Ax.

L’ex cantante degli Articolo 31 si era appena lanciato nel business della cannabis a basso principio attivo, e questo non sarebbe piaciuto alla mamma di Fedez. J Ax, però, avrebbe rivelato qualche dettaglio in una recente intervista, dove ha spiegato che lui si sente innanzitutto un’artista. Sarebbe questo il motivo per cui avrebbe rotto con Fedez.

Il gesto di J Ax e Fedez nel video sui social: cosa sta per succedere?

J Ax e Fedez, infatti, avevano creato una vera impresa, dove avevano anche assunto dei dipendenti. Questo avrebbe messo in ansia J Ax, che sentiva una responsabilità che non poteva sopportare riguardo i suoi impiegati e le relative famiglie: nel mondo dello spettacolo tutto è effimero e prima o poi sarebbe arrivata la necessità di doverli licenziare.

Il 15 maggio Fedez ha condiviso una Storia su Instagram dove lo si sente cantare in macchina sulle note di Senza pagare. J Ax ha immediatamente condiviso il tormentone che lo ha visto protagonista nel 2017 con Federico fra le proprie Storie. Di solito, questo significa che sta per arrivare una collaborazione. J Ax e Fedez torneranno insieme?

Ecco la Storia di Fedez condivisa da J Ax, dove si intravede anche la mano di Chiara Ferragni:

Questo, invece, un breve riassunto della lunga carriera di J Ax: