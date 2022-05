Domenica In, novità in arrivo: il destino di Mara Venier

Mara Venier ha finalmente fatto capire in quale show la vedremo impegnata dopo la fine di questa stagione di Domenica In. Insieme al direttore di Rai 1, Stefano Coletta, la conduttrice ha anche spiegato il futuro del programma.

Sono ormai diversi anni che Mara Venier spiega di trovare troppo impegnativo il suo lavoro a Domenica In. Forse anche a causa dei suoi 71 anni, oltre alle lamentele di suo marito che la voleva più tempo a fianco a sè, ha espresso la volontà di lasciare il programma Rai che ormai è indissolubilmente legato alla sua persona.

Durante la puntata di Domenica In del 15 maggio si è ripetuta la scena del precedente anno: Mara Venier è stata raggiunta nel salotto della sua trasmissione dal direttore di Rai 1. L’arrivo di Stefano Coletta ha subito fatto capire agli spettatori che sarebbe stato fatto un annuncio molto importante riguardo il futuro del programma domenicale.

Mara Venier annuncia un nuovo show a Domenica In

Mara Venier ha spiegato al suo pubblico di avere una sorpresa in serbo per loro. Il 27 maggio ci sarà una serata-evento, che prenderà il nome di Domenica In Show. In questa occasione, sarà organizzata una vera e propria festa per celebrare gli spettatori del programma domenicale di Rai 1, che sono sempre molto numerosi.

Mara Venier, ovviamente, sarà al timone di questa diretta televisiva. Questo inedito appuntamento ha subito fatto sospettare a molti che potesse trattarsi di una festa di addio da parte dell’amata conduttrice, proprio alla luce delle numerose perplessità che ha manifestato riguardo al suo futuro professionale.

La conduttrice andrà a Ballando con le Stelle? L’indiscrezione

Mara Venier ha spiegato che Domenica In tornerà il prossimo settembre. Il programma si riproporrà dunque per un’ulteriore stagione dopo Domenica In Show. La conduttrice ha fatto sapere di aver accettato ancora una volta di trascorrere l’ultimo giorno della settimana insieme agli italiani, come avvenuto negli ultimi anni.

Questo conferma che la Venier è molto corteggiata da parte della Rai. Non si sa ancora nulla riguardo le novità che verranno proposte a partire da settembre. Sicuramente, però, c’è molta curiosità attorno all’indiscrezione che vedrebbe la Zia della televisione italiana approdare come concorrente a Ballando con le Stelle. Troverà il tempo?

