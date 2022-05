Nuovo clamoroso ritiro all’Isola dei Famosi! Colpo di scena nella notte: torna subito in Italia?

Un nuovo colpo di scena ha colpito i telespettatori dell’Isola dei Famosi. Infatti un concorrente è pronto al ritiro: cos’è successo.

Non finiscono mai i colpi di scena all’Isola dei Famosi, che sta andando in contro all’edizione più sfortunata di sempre. Infatti dopo l’addio anticipato di Jovana Djordjevic, un nuovo concorrente potrebbe ritirarsi: è accaduto stanotte.

Questa edizione dell’Isola dei Famosi non sta godendo della migliore fortuna. Infatti i telespettatori hanno già dovuto assistere al ritiro anticipato di Jovana Djordjevic. Il reality successivamente ha rischiato di perdere anche Guendalina Tavassi, assente dalla diretta di venerdì sera proprio per dei problemi di salute. Adesso un nuovo concorrente rischia di abbandonare il programma di Canale 5. Si tratta di Roger Balduino che nelle ultime ore ha subito un infortunio.

Il concorrente infatti ha rimediato l’infortunio durante una prova contro Clemente Russo nella sedicesima puntata dello show. Infatti proprio durante la prova Roger si è accasciato spaventando il pubblico e tutta la produzione del reality. Alvin quando ha visto questa scena ha quindi comunicato ai telespettatori: “Roger non riesce a parlare“. L’inviato ha così lasciato di stucco anche Ilary Blasi nello studio della trasmissione a Milano. Il problema alla caviglia ha provocato un fortissimo dolore al naufrago, subito soccorso. Adesso quindi Balduino potrebbe ritirarsi, andiamo a scoprire le ultime.

Isola dei Famosi, Roger Balduino potrebbe ritirarsi: infortunio alla caviglia per lui

Quindi un problema alla caviglia ha bloccato Roger Balduino. Infatti Alvin ha voluto fornire ulteriori dettagli riguardanti l’infortunio del concorrente rivelando: “Al momento gli aggiornamenti sono questi: è stato immobilizzato l’arto, la caviglia in modo particolare e a breve sarà sull’elicottero per andare nella nostra clinica di riferimento per capire se ci sarà qualcosa di rotto nel piede, farà una radiografia. Ora sta meglio, capiremo quali sono le sue effettive condizioni”.



Il naufrago quindi è stato portato in clinica per cure ed accertamenti. Al momento non si hanno ulteriori notizie sulle sue condizioni di salute. Tuttavia qualcosa di nuovo lo si potrebbe sapere durante la puntata di domani, lunedì 16 maggio. Tuttavia, la permanenza di Roger in Honduras potrebbe essere a rischio. Tutto dipenderà dalle condizioni della caviglia e dai tempi di recupero. Quindi se l’infortunio si rivelerà più grave del previsto non è da escludere un suo ritiro immediato.