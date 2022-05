Bianca Guaccero, non ci sono più dubbi: arriva la conferma che fa impazzire i fan. La migliore risposta a tutti gli attacchi gratuiti

Dallo sfogo ai sorrisi il passo è breve, anche per Bianca Guaccero che ha appena chiuso per sempre la sua avventura a Detto Fatto, ma è pronta per ripartire. Un addio che per molti era scontato, ma ha fatto lo stesso male anche se è solo un capitolo della sua vita.

Da professionista ha portato sino alla fine il suo impegno con il programma ereditato da Caterina Balivo che nella fascia del Daytime pomeridiano si scontra con colossi. Da una parte Rai 1, dall’altra Canale 5 con le sue soap e Uomini e Donne. In mezzo lei che ha chiuso la stagione con risultati comunque importanti mantenendo uno zoccolo duro di pubblico.

Eppure nonostante questo continuano gli attacchi di haters e di alcuni siti che si scagliano con cattiverie gratuite. E a tutti loro ha risposto, approfittando dello spazio che le è stato concesso a Le Iene. Un monologo per dire semplicemente che cammina a testa alta, non ha nulla da rimproverarsi ed è orgogliosa del suo lavoro portato avanti come professionista. Il tempo, che mette a posto tutto e tutti, darà ragione a lei e torto a quelli che la attaccano.

Bianca Guaccero, non ci sono più dubbi: il futuro è ancora in tv

La migliore risposta però è con i fatti, perché anche nella prossima stagione televisiva ci saranno diversi impegni che la vedranno protagonista in prima persona-. Da qualche settimana il suo nome è indicato tra quelli più caldi per il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle dove potrebbe ritrovare Caterina Balivo. Il suo rapporto con Milly Carlucci è confermato dalla recente partecipazione come concorrente a Il cantante mascherato (era Medusa) e potrebbe rinnovarsi.

Come si rinnoverà quello con le fiction. Bianca è stata una delle protagonista di Fino all’ultimo battito, la serie tv trasmessa con successo su Rai 1 lo scorso autunno. Il pubblico si è chiesto se lei, Marco Bocci e gli altri protagonisti sarebbero tornato.la risposta è arrivata: “L’ho amata fin da quando ho letto il copione. E ho già una notizia: la serie non finirà qui perché presto torneremo sul set per girare le puntate della seconda stagione”.