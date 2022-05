Anticipazioni Un Posto al Sole, incidente a Palazzo Palladini: rischia di perdere la vita

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole porteranno grande paura a Palazzo Palladini: si teme il peggio

Per quanto Palazzo Palladini possa sembrare un posto tranquillo, le insidie sono sempre dietro l’angolo e questa volta si teme per il peggio, un incidente potrebbe costare caro ad uno dei personaggi.

In molti credevano che la questione challenge che riguardava Bianca era stata abbandonata, ma le insidie sono sempre dietro l’angolo e le persone dietro questa terribile questione sono tornate a farsi vive. In particolare, la figlia di Franco un pomeriggio si trova a studiare scienze alla Terrazza con l’amica Gaia, quando Angela entra in stanza e chiede alle bambine se si sapesse qualcosa in più su chi è stato ad attivare l’allarme a scuola. Dalla risposta dell’amica, Bianca capisce che c’è qualcosa che non va e senza pensarci due volte su, chiede a Gaia se è entrata anche lei nella trappola.

La bambina confessa tutto a Bianca e, nonostante quest’ultima provi ad aiutarla, non c’è granché da fare perché Gaia è chiamata ad una sfida molto più grande: scattare un selfie da un picco alto. A questo punto, la bambina sale su una torretta di Palazzo Palladini e proprio quando l’imponderabile sta per accadere, Raffaele e Renato riescono a salvare in corner Gaia.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Marina contro Lara: la Queen commette un gesto che spiazza tutti

Quando Marina Giordano si renderà conto che dietro la sua disfatta sentimentale c’è, ancora una volta, Lara, tra le due nascerà una nuova discussione che porterà la Queen di Un Posto al Sole ad un gesto inconsulto di cui presto potrà pentirsi. La produzione ha pensato a qualcosa di incredibile che spiazzerà i telespettatori.

A tener banco non sono solo i sentimenti di Marina, ma anche quelli di Rossella e Riccardo Crovi. Dopo essersi lasciati, la giovane dottoressa Graziani non si darà pace e vuole vederci chiaro. D’altra parte Crovi si sentirà oppresso dai sensi di colpa per il tradimento, ma Virginia non ha alcuna intenzione di farsi da parte.