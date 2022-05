Addio ad uno storico volto di Netflix! Ora è ufficiale: gli italiani stentano a crederci. E’ stato un vero colpo di scena per tutti

Nella nuova stagione della serie in arrivo sulla piattaforma di streaming più famosa del mondo non ci sarà più spazio per uno degli storici protagonisti.

Grandi novità in arrivo per una delle serie più amate dell’ultimo periodo su Netflix. Stiamo parlando di Elite, format spagnolo che è arrivato alla sua sesta e ultima stagione. La trama avvincente e il gruppo di fantastici protagonisti coinvolti, però, perderà uno dei volti storici. Come spesso avvenuto in passato, gli ideatori spagnoli hanno tentato di rimescolare le carte, con colpi di scena e addii inaspettati.

L’ultimo ad uscire di scena in Elite 6 dovrebbe essere l’attore che interpreta il personaggio di Samuel Garcia.

Non solo, visto che la produzione dei ragazzi de Las Encinas sia pronta a dire addio a diversi personaggi. Come detto spicca però il saluto anticipato di Itzan Escamilla, ovvero l’interprete di Samuel Garcia.

Si tratta di un personaggio storico, presente sin dalle prime puntate di Elite. Quello che le anticipazioni non hanno ancora chiarito è se l’uscita di scena del personaggio sarà legato alla sua morte o ad una partenza dopo essersi ripreso.

Addio ad uno storico volto di Netflix! In Elite 6 ci aspettano tanti colpi di scena

Come detto ad uscire di scena saranno anche altri. Si tratta di Omar Ayuso e di due interpreti femminili. La prima è Georgina Amoros, ovvero l’interprete di Cayetana, che già al termine della quinta stagione lasciava presagire come non avesse più molto da dire all’interno della trama. La seconda è Claudia Salas, ovvero l’interprete del personaggio di Rebeka.

Ovviamente per tanti che abbandoneranno le luci dei riflettori ce ne saranno altrettanti pronti ad entrare. Elite 6 si preannuncia più ricco che mai di colpi di scena, con maggiore spazio ai protagonisti che abbiamo imparato a conoscere durante la quinta stagione.

Ivàn e Isadora, interpretati rispettivamente da André Lamoglia e Valentina Zenere, saranno sempre più coinvolti e coinvolgenti. In più, secondo alcuni rumors, non dovrebbero mancare anche altre new entry, in grado di tenere con il fiato sospeso i fan di tutto il mondo.