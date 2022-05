Lulù Selassié, appello in lacrime a Manuel Bortuzzo: brividi in diretta TV

Lulù Selassié ha finalmente dato la sua versione riguardo la fine della relazione con Manuel Bortuzzo. Ha commentato le recenti affermazioni dell’ex fidanzato, facendogli anche un appello in lacrime. Ecco cosa ha detto.

Lulù Selassié non ha nascosto di essere ancora innamorata di Manuel Bortuzzo. Ha spiegato che durante la convivenza all’interno del GF Vip 6 hanno condiviso ogni istante. Si sono fatti a vicenda delle promesse molto importanti, come quelle di andare a convivere per poi potersi un giorno sposare ed avere dei figli.

Secondo il racconto di Manuel, Lulù sarebbe stata molto diversa al di fuori del reality show rispetto a come l’aveva conosciuta all’interno della casa del GF Vip. Lei ha ribattuto che non si è mai innamorata così tanto di nessuno prima di incontrare il nuotatore, proprio perchè lui all’interno del Grande Fratello l’aveva conosciuta e apprezzata per quello che era.

Le due versioni sono completamente differenti

Lulù ha ammesso di aver avuto bisogno di un po’ di tempo per recuperare la bussola una volta uscita dal reality show. Manuel ha spiegato di aver annullato nel frattempo il loro viaggio alle Maldive, proprio perchè sentiva che l’amore per lei non c’era più. Alla fatina tutto ciò sembra impossibile, dal momento che trascorrevano in armonia il tempo libero.

Secondo quanto detto da Lulù a Verissimo non ci sarebbero stati continui litigi: entrambi sono molto casalinghi ed amavano trascorrere le serate insieme. Questo contrasta fortemente con quanto sostenuto da Manuel, che non si sentiva ascoltato da lei. Sentiva la relazione come un rapporto a senso unico, dove era lui a sostenere la principessa.

L’appello di Lulù Selassié a Manuel Bortuzzo: fan in lacrime

Lulù si è emozionata nel ricordare quando Manuel gli ha detto di aver conosciuto sua madre. Aveva iniziato a chiamarla “mamma” ed aveva detto che con la sua famiglia era felice. Dall’altra parte, la principessina non ha voluto mai nominare il papà di Manuel, Franco, ma ha confermato che ci fossero dei problemi con la famiglia di lui.

Come spesso capita, dopo una separazione ci sono versioni molto contrastanti riguardo i motivi della rottura definitiva. Colpisce però vedere la fermezza di Manuel: questo fa pensare ad una verità non detta al completo, o forse, più semplicemente, che l’amore non c’era da entrambe le parti ed era inutile continuare a cercare di venirsi incontro.

Ecco qui sotto l’appello di Lulù Selassié a Manuel: vorrebbe incontrarlo di nuovo per potergli parlare. Per vedere l’intervista integrale, clicca qui.