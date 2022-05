Jeremias Rodriguez, confessione senza freni: “Ho toccato il fondo”. Per la prima volta parla dei suoi problemi personali ora risolti

Mancavano solo loro per chiudere il cerchio della famiglia all’Isola dei Famosi. Jeremias Rodriguez e suo padre Gustavo ci hanno provato, ma sono già tornati entrambi a casa, perché il pubblico non li ha apprezzati ma non li ha nemmeno capiti.

Così come in realtà nessuno aveva capito il dramma interiore che ha vissuto in questi anni il fratello più piccolo di Belen e Cecilia. In fondo è sempre stato il meno appariscente, quello che si è messo poco in mostra rispetto alle due più famose e ammirate sorelle. Ma c’era un motivo di fondo che ha svelato lui stesso, ospite di Verissimo insieme al padre.

Jeremias ha raccontato che gli ultimi anni sono stati decisamente complicati e i motivi sono legati alla sua vita privata. Non ha voglia di entrare troppo nel dettaglio, anche perché certe situazioni con il tempo si sono anche risolte. E adesso che non sente più di essere una vittima può parlarne con maggiore serenità, anche se “per capire ciò che ho vissuto bisogna passarci”.

Jeremias Rodriguez, confessione senza freni: la salvezza nella famiglia e nell’amore

Ma di cosa sta parlando Jeremias? Di una situazione personale che la sua famiglia conosce benissimo perché l’ha vissuta sulla sua pelle, ma il pubblico no. “Ho passato tre anni in cui ho visto poco anche quelli della mia famiglia anche se loro sapevano tutto quello che succedeva. Ora sono tornato senza avere paura di peccare. Per dieci anni non sono stato bene e mi chiudevo in casa senza vivere la vita davvero”.

Al centro del problema c’era l’uso di sostanze stupefacenti: “Quello è stato uno dei miei punti più bassi, mi ha fatto stare male. Ero senza lucidità per andare avanti, non ero lucido e non riuscivo a guardare al futuro. Ho toccato il fondo e ho capito che dovevo dire basta, che non potevo continuare questa vita”.

La salvezza è stata la sua famiglia, che non l’ha mollato un attimo, ma anche la compagna. Perché Deborah Togni, giovane assistente di volo che da tempo è al suoi fianco, lo ha aiutato ad venirne fuori. “Ho allontanato alcune persone che non mi facevano del bene. Però non voglio incolpare gli altri, mi prendo le mie responsabilità. Lei è stata la mia salvezza e non c’è cosa più bella di sentirsi accettati per quelli che si è”.