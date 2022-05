Isola dei Famosi, quattro nuovi ingressi: uno di loro è un ex volto di Uomini e Donne

Ilary Blasi non si è trattenuta ed ha annunciato quattro nuovi ingressi all’Isola dei Famosi: ecco di chi si tratta

Per ogni naufrago che va, quattro ne entrano. In Honduras arriverà un po’ di pepe con nuovi concorrenti che porteranno il loro forte carattere tra i loro compagni uniti tutti col solo scopo di sopravvivere fino all’ultima puntata.

Ieri sera, venerdì 13 maggio, è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi che ha visto trionfare Ilary Blasi nella gara d’ascolti con 2.388.000 spettatori ed uno share del 19% contro i 2.077.000 spettatori pari al 13.3% di share di Carlo Conti su Rai Uno con The Band. Una puntata a dir poco entusiasmante con l’uscita di scena di Laura Maddaloni e Blind, Lory Del Santo, Nicolas Vaporidis e Nick Luciani de I Cugini di Campagna in nomination.

Tra le altre cose, la padrona di casa accompagnata da Vladimir Luxuria e Nicola Savino ha anche annunciato che lunedì ci sarà lo sbarco di 4 nuovi naufragi -confermando l’indiscrezione di Deianira Marzano che ha parlato di 3 uomini in arrivo- suscitando parecchia curiosità nei telespettatori.

Isola dei Famosi, uno dei prossimi naufraghi arriva da Uomini e Donne

Come riportato da IsaeChia, secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che tra i naufraghi potrebbe approdare in Honduras, Luca Daffrè. Il suo volto è diventato noto ai telespettatori italiani grazie ad Uomini e Donne quando è stato corteggiatore di Angela Nasti. In realtà, il modello trentino era già stato al dating show un anno prima ma per corteggiare Teresa Langella. È evidente che Luca non sia riuscito a trovare l’amore al programma perché Angela Nasti scelse Alessio Campoli, mentre Teresa Langella è uscita con Andrea Del Corso.

Uno dei tre uomini che saranno sull’Isola dei Famosi sembra essere proprio lui, ma in più ci sarà una donna che, sempre secondo IsaeChia potrebbe essere Pamela Petrarolo che è nota ai più per essere stata un volto di Non è la Rai. A questo punto non resta far altro che aspettare la puntata di lunedì per saperne di più.