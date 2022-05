Il Paradiso delle Signore 7, clamorosa uscita di scena: telespettatori delusi

Iniziano a spuntare le prime novità riguardanti Il Paradiso delle Signore 7. I telespettatori rimarranno delusi da un’uscita di scena: le anticipazioni.

Spuntano le prime novità sulla nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. A sorpresa un personaggio uscirà di scena. Andiamo quindi a vedere cosa potrebbe succedere nei primi episodi della settima serie di episodi della soap opera.

I telespettatori Rai aspettano con ansia il mese di settembre quando tornerà sui teleschermi Il Paradiso delle Signore con la settima stagione. Sono tante le incognite che ha lasciato dietro la sesta stagione: Cosa accadrà a Beatrice Conti? Tra Marcello e Ludovica è finita per sempre o c’è la possibilità per un ritorno di fiamma? Oggi quindi andremo ad analizzare tutte le anticipazioni uscite sulla nuova stagione. Il tutto in attesa della messa in onda delle nuove puntate.

Tutti ricorderanno che nel corso della stagione Beatrice Conti è stata protagonista di momenti drammatici e romantici, tutti derivati dal forte sentimento che la cognata di Vittorio ha iniziato a nutrire per Dante Romagnoli. Infatti uno dei personaggi più maligni della serie si è insinuato nella famiglia Conti. Il suo obiettivo è quello di sottrarre a Vittorio le quote del Grande Magazzino milanese, trovandosi spiazzato davanti alla fiducia che Beatrice ha riposto in lui e iniziando a provare un amore autentico.

Allo stesso tempo però sarà proprio Beatrice ha scoperto gli inganni di Dante e, nella foga di raggiungere Vittorio per rivelare lui tutta la verità, è rimasta coinvolta in un incidente stradale, riuscendo a ristabilirsi per miracolo. Dante però ha scoperto di amare sinceramente Beatrice. Nonostante la storyline tenga tutti col fiato sospeso, Beatrice e Dante usciranno di scena nella nuova stagione della soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore 7, addio a Beatrice e Dante: telespettatori delusi

Nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore, Vittorio potrebbe tornare tra le braccia di Teresa Iorio mentre per per Beatrice Conti e Dante Romagnoli è il momento di uscire di scena. L’attrice Caterina Bortone, che appunto interpreta Beatrice, ha confermato il tutto attraverso un lungo post su Instagram, nel quale ha ringraziato tutti i fan per il sostegno ed ha dato ufficialmente l’addio alla soap opera di Rai 1. Mentre una coppia raggiungerà il lieto fine, un’altra invece finirà per dividersi.

Stiamo parlando di Marcello Barbieri, che si troverà nuovamente da solo dopo aver chiuso la sua relazione con Ludovica. Quindi il proprietario della caffetteria lascerà la donna, che a sua volta dirà addio a Milano con Ferdinando Torrebruna. Resosi conto del suo errore, Marcello ha cercato di convincere Ludovica a perdonarlo ma lei non ha voluto sentire ragioni, lasciando Barbieri nuovamente tutto solo. Nonostante la storia non sia andato per il meglio, l’attore Pietro Masotti spera ancora in un lieto fine per il suo personaggio. Appuntamento quindi a settembre con le nuove puntate della soap opera.