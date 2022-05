Guarda Sky Calcio a prezzi stracciati: il trucco per risparmiare tanti soldi. Il modo migliore per usufruire dell’offerta della piattaforma satellitare

Il famoso pacchetto che comprende i principali campionati europei e le coppe, può essere sottoscritto ad un costo decisamente inferiore, grazie ad alcuni accorgimenti che non tutti conoscono.

Il calcio in televisione ha cambiato padrone. Nel corso di questi anni abbiamo visto avvicendarsi diverse piattaforme per la gestione dei diritti televisivi del pallone, passando dalla semplice tv di stato ai broadcast internazionali. A farla da padrone da quasi 20 anni è Sky, che ha monopolizzato l’offerta almeno fino al 2021. Si perchè dalla scorsa estate qualcosa è cambiato. L’entrata in scena di Dazn, inizialmente marginale, ha sparigliato le carte in tavola. L’azienda con sede a Londra ha acquistato tutti i diritti della Serie A, lasciando solo 3 match in co-esclusiva a Sky. Per chi possiede il pacchetto Sport, tra l’altro, sarà visibile solo una di queste partite, riducendo quindi al minimo la copertura.

Un grosso passo indietro che ha spinto il colosso satellitare ad abbattere il pacchetto “Calcio” a 5 euro mensili. Al di là del campionato italiano gli utenti possono comunque avere accesso alle tre coppe europee (Champions tranne la migliore partita del mercoledì, Europa League e Conference League) e a Premier League, Ligue1 e Bundesliga.

La concorrenza di realtà quali Dazn, Discovery+ e Mediaset Infinity ha spinto Sky a lanciare nuove offerte e forme di risparmio per accontentare i propri utenti.

Guarda Sky Calcio a prezzi stracciati: esistono tanti metodi per risparmiare

Esistono diversi “trucchi” per abbassare i costi del pacchetto “Calcio” di Sky e sono i seguenti.

Il primo è quello di inoltrare una richiesta di disdetta o di recesso anticipato, per poi attendere una nuova offerta da parte di Sky stesso. Nella maggior parte dei casi questo porta ad essere ricontattati dall’assistenza e a ricevere delle offerte assolutamente scontate e in grado di abbattere i costi dell’abbonamento.

Il secondo modo è l’attivazione delle promozioni di Sky Extra. Extra è il programma che premia i clienti di lunga data e che permette loro di tagliare i costi sull’attivazione di servizi e l’acquisto di dispositivi dedicati ai clienti Sky o, addirittura, di pacchetti.

Esistono vari livelli di Extra: Sky Extra +1 con le promozioni e gli sconti dedicati ai clienti da più di un anno. Sky Extra +3 per gli abbonati da almeno 3 anni. Sky Extra +6 con i vantaggi per i clienti da più di 6 anni e Sky Extra +10 per i clienti di lunga data che hanno attivo un abbonamento da un decennio.

Infine da non sottovalutare l’opzione Now Tv, che attraverso un sistema di ticket può permetterci di risparmiare parecchio, oltre ad avere un abbonamento più flessibile, attivandolo solo nei mesi di nostro interesse.