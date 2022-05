EuroVision 2022, infrange il regolamento e viene squalificato: pazzesco!

Infrangere il regolamento dell’EuroVision 2022 costerà caro ad un Paese che viene definitivamente eliminato dalla competizione

Il regolamento della competizione musicale di cui stasera ci sarà la finale è molto rigido, basti pensare che Mahmood e Blanco hanno dovuto cambiare la loro canzone per poter partecipare nei limiti concessi: ecco cos’è successo ad un Paese.

Quattro giorni di musica da ogni Paese, Torino si è popolata di grandi talenti provenienti da più parti d’Europa ed ha regalato tante emozioni ai telespettatori che hanno seguito assiduamente la competizione. Questa sera, sabato 14 maggio, al PalaOlimpico è prevista la finale della kermesse che vede ben 25 Paesi sfidarsi.

Questa sera sul palco saliranno Svizzera con Marius Bear, Armenia con Rosa Linn, Islanda con le Systur, Lituania con Monika Liu, il Portogallo con Maro, Norvegia con i Subwoolfer, Grecia con Amanda Georgiadi Tenfjord, Ucraina con i Kalush Orchestra, Moldavia con Zdob şi Zdub & Frații Advahov, Olanda con S10, Belgio con Jérémie Makiese, Repubblica Ceca con We are Domi, Azerbaijan con Nadir Rustamli, Polonia con Ochman, Finlandia con i The Rasmus, Estonia con Stefan, Australia con Sheldon Reily, Svezia con Cornelia Jackobs, Romania con Wrs e Serbia con Konstrakta. Oltre a loro, ci saranno anche le Big Five rappresentate dall’Italia con Mahmood e Blanco, la Spagna con Chanel, la Germania con Malik Harris, il Regno Unito con Sam Ryder e la Francia con Alvan&Ahez.

EuroVision 2022, Israele squalificata: amaro per Michael Ben David

Baciarsi costa caro e Michael Ben David l’ha scoperto sulla sua pelle. Nonostante l’Israele non si sia qualificata per la finale -lasciando con l’amaro in bocca molti, nonché suscitando grande sorpresa vista l’esibizione- il Paese è stato squalificato per il comportamento poco corretto da parte del cantante che la rappresentava agli EuroVision 2022. A seguito dell’esibizione sul palco, infatti, il cantante israeliano si è avvicinato ad Alessandro Cattelan e Laura Pausini baciandoli entrambi sulla guancia, comportamento non consentito dal regolamento.

L’avventura all’EuroVision 2022 per il cantante israeliano era cominciato con la proposta di matrimonio fatta al compagno ed è terminata nel peggiore dei modi, squalificato dalla competizione musicale.