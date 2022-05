Che Dio ci aiuti, la Rai ha finalmente deciso: che batosta per i telespettatori

Arriva una grande batosta per tutti i telespettatori Rai sull’amatissima serie Che Dio Ci Aiuti. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo.

Tutti i fan sono in trepidante attesa sulla nuova stagione di ‘Che Dio Ci Aiuti’. Nei nuovi episodi, a sorpresa continuerà ad esserci Elena Sofia Ricci, ma attenzione perché c’è una brutta notizia: di che si tratta.

Tra le serie più seguite ed amate di casa Rai troviamo senza ombra di dubbi ‘Che Dio Ci Aiuti‘. Le stagioni di questa fiction con Elena Sofia Ricci, vanno sempre in onda su Rai 1 e sono molto apprezzate dal pubblico di telespettatori, regalando quindi alla rete ammiraglia tantissime soddisfazioni in termini di share. Ma proprio in queste ultime ore è arrivata una notizia che potrebbe lasciare a bocca aperta tutti i fan della fiction.

Mancano diversi mesi alla messa in onda dei nuovi episodi della serie televisiva. Secondo le varie indiscrezioni, la nota serie tv potrebbe tornare in prima serata su Rai 1 solo l’anno prossimo e quindi, se così fosse, bisognerà attendere parecchio. Rispetto alle voci trapelate negli ultimi mesi, non avranno nessuna brutta notizia i fan di ‘Suor Angela‘ (Elena Sofia Ricci), che continuerà ad essere all’interno della serie televisiva. Grande novità invece per quanto riguarda Azzurra (Francesca Chillemi), scopriamo di che si tratta.

Che Dio Ci Aiuti, addio ad Azzurra? l’ultima indiscrezione

La grande novità riguarderebbe proprio Francesca Chillemi, che in Che Dio Ci Aiuti interpreta uno dei personaggi più amati: Azzurra. Infatti fin dalla prima stagione abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare il personaggio di Azzurra Leonardi, divertente ed esuberante con una vita non semplice e tanti sentimenti. Nel corso di questi anni, così, il pubblico è riuscito ad affezionarsi tantissimo a lei. Inoltre nell’ultima stagione pare proprio che Azzurra abbia iniziato ad intraprendere il percorso per diventare lei stessa suora.

Una scelta che nessun telespettatore si sarebbe mai aspettato proprio a causa del suo passato. Adesso però le indiscrezioni parlano addirittura di un possibile addio di Francesca Chillemi da Che Dio ci aiuti. Al momento non ci sono conferme di nessun tipo ma, visto che Azzurra sembra essere ancora destinata ad un’altra evoluzione all’interno di questa serie tv. Vedremo quindi se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori novità a riguardo.