Charlene di Monaco, il motivo del suo allontanamento: una persona le fa la guerra

Charlene di Monaco sarebbe entrata in guerra con la sua cognata Carolina. Da quando ha terminato le cure in Svizzera ed è tornata a palazzo, sembrerebbe che il rapporto fra le due principesse si sia inasprito. Ecco i retroscena.

Il 30 aprile, finalmente, Alberto e Charlene sono tornati a farsi vedere insieme ai loro figli. L’occasione è stata la sesta tappa della gara automobilistica E-Prix, che ha avuto luogo proprio a Monaco. In quell’occasione, i tabloid di tutto il mondo di sono scatenati, non potendo fare a meno di notare un interessante dettaglio.

Il Daily Mail chiamò in causa Judi James, esperta di linguaggio del corpo, per spiegare l’atteggiamento della coppia. Se ne ebbe la conferma che Charlene, non specchiandosi nei movimenti e non condividendo gli stati d’animo di Alberto, manifestava una lontananza ed un isolamento. Cingere sua figlia manifestava affetto ma anche voglia di proteggersi.

L’analisi del comportamento che conferma il distacco

Durante l’apparizione di coppia all’E-Prix, Charlene era comparsa di nuovo con il pixie cut, il taglio di capelli cortissimo e color platino. Inoltre, era tornata ad indossare l’anello di fidanzamento con Alberto. Lui l’aveva ordinato alla gioielleria Repossi nel 2010, ma lei non se l’era portato dietro in Sud Africa e Svizzera, forse a causa del suo valore.

Secondo il tabloid tedesco Bild, Charlene non sarebbe tornata a vivere insieme ad Alberto. Le sarebbe stata assegnata la tenuta di Roc Angel, che informalmente stabilirebbe una separazione della coppia. Formalmente, però, Charlene ed Alberto non hanno mai comunicato di essere in crisi, e sono tornati a mostrarsi insieme.

Perchè Charlene di Monaco sarebbe in guerra con la cognata

Dietro la decisione di Charlene di andare a Roc Angel potrebbe non esserci solo l’accordo privato con Alberto. Sembrerebbe, infatti, che ci sia Carolina di Monaco. Sarebbe stata lei a spingere il fratello ad accettare che Charlene prendesse residenza lontano da lui. Fra la sorella di Alberto e Charlene non ci sarebbe affatto un buon rapporto.

Le divergenze di opinione fra Carolina e Charlene sarebbero state all’ordine del giorno sin dall’inizio della relazione con Alberto, ma negli ultimi mesi la situazione si sarebbe inasprita, facendo scoppiare una guerra con la cognata. Proprio Carolina, in numerose occasioni, ha sostituito Charlene nelle occasioni pubbliche affiancando suo fratello Alberto.

Ecco l’ultima apparizione ufficiale di Charlene ed Alberto di Monaco ad inizio maggio: