Cecilia Rodriguez, annuncio inaspettato: che sorpresa, sarà ospite della finale!

Cecilia Rodriguez sarà molto presto nella finale di un programma televisivo molto amato. Ecco quale annuncio ha fatto e in che modo si è resa disponibile ad avverare qualche piccolo desiderio dei propri ammiratori.

In questi ultimi tempi, le apparizioni televisive di Cecilia Rodriguez si sono limitate alla presenza in studio a L’Isola dei Famosi per sostenere il padre ed il fratello. La sorella di Belen sta portando avanti soprattutto dei progetti di sponsorizzazione sui social: oltre alla sua nuova linea di costumi da bagno, ha anche sponsorizzato altri marchi.

Ecco dunque che nella serata del 13 maggio è stata in centro a Milano per un evento di un brand di abbigliamento che segue. Subito dopo, si è mostrata in versione casalinga, intenta ad aiutare il suo cane disperato per la scomparsa del suo gioco preferito. Subito dopo, però, ha fatto l’annuncio della sua partenza.

Cecilia Rodriguez, ecco in quale programma sarà ospite

L’influencer Cecilia Rodriguez ha spiegato di essere in partenza per Torino. Sarà presente all’ultima puntata dell’Eurovision Song Contest grazie ad uno sponsor che l’ha invitata. Il suo ruolo nella kermesse musicale sarà dunque quello di ospite, e si è detta molto emozionata di poter far parte di questa che per lei è una nuova avventura.

Cecilia ha inoltre chiesto ai suoi fan di indicarle se c’era qualcosa che li incuriosiva riguardo l’Eurovision Song Contest o se volevano fare qualche domanda ad uno dei loro beniamini. La Rodriguez si è dunque resa disponibile a vestire i panni dell’inviata speciale per i propri ammiratori: questo fa pensare che forse avrà accesso anche al backstage.

L’Italia è naturalmente favorita nell’Eurovision: saremo in finale

L’Italia, essendo uno dei cinque paesi sostenitori e fondatori a supportare l’Unione Europea di radiodiffusione, avrà l’accesso garantito alla finale dell’Eurovision Song Contest. Il 14 maggio si potrà dunque ascoltare Blanco e Mahmood, ma anche i Maneskin, che sono i vincitori dell’ultima edizione della kermesse musicale nel 2021.

Nel 2020 l’Eurovision Song Contest non si è svolto a causa della pandemia di Covid. Diodato, che con la sua canzone aveva vinto a Sanremo guadagnandosi così un posto nella gara della musica europea, si esibì solo in un breve video dall’Arena di Verona con la sua canzone Fai Rumore, che è diventata anche un tormentone per gli italiani.

Ecco alcune foto della nuova casa di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser: