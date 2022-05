Carlo Conti, niente da fare: la notizia scuote i suoi fan

Carlo Conti ha fatto qualche passo indietro di troppo che l’ha fatto crollare inaspettatamente: fan increduli

Il conduttore toscano ha avuto una pesante battuta d’arresto che l’ha fatto cadere d’improvviso. Inaspettatamente, infatti, è arrivata la notizia per cui non c’è che fare se non arrendersi di fronte l’evidenza.

Carlo Conti è da un po’ di settimane impegnato nella conduzione di The Band, nuovo format di Rai Uno che vede coinvolti anche Gianna Nannini, Carlo Verdone ed Asia Argento tra la giuria. 8 tutor hanno scelto 8 band da portare in finale, ma soltanto una ne uscirà vincitrice dopo 5 puntate.

La Rai ha puntato molto sul nuovo format ed ha affidato a Carlo Conti la conduzione perché è considerato una certezza in Rai, non più una scommessa. Tuttavia, alcune certezze possono venir meno, tant’è vero che ieri su Rai Uno The Band ha raccolto soltanto 2.077.000 spettatori pari al 13.3% di share perdendo incredibilmente la gara d’ascolti.

Tutti gli ascolti TV della serata di venerdì 13 maggio

Nella lotta eterna del venerdì tra Carlo Conti e Ilary Blasi, questa volta la conduttrice romana la spunta collezionando 2.388.000 spettatori con uno share del 19%. Mediaset può festeggiare e ringraziare di aver puntato ancora una volta sulla programmazione del venerdì -che per un momento è sembrato voler annullare- perché le soddisfazioni arrivano eccome. Nella puntata di ieri, poi, l’eliminazione di Laura Maddaloni ha creato grande scalpore. Oltre ciò sono stati annunciati anche 4 nuovi ingressi che arriveranno lunedì ed una nomination a 4 con Blind, Lory Del Santo, Nicolas Vaporidis e Nick Luciani de I Cugini di Campagna. Per quel che riguarda le altre reti Mediaset, su Rete 4 Gianluigi Niuzzi e Alessandra Viero con Quarto Grado hanno raccolto 1.215.000 spettatori con l’8.4% di share e su Italia 1 Rocky V ha raccolto 809.000 spettatori pari al 4.5% di share.

Tornando alla Rai, per quel che riguarda Rai 2 N.C.I.S. arriva a 1.273.000 spettatori con il 6.5% di share e N.C.I.S. Hawai’i a 840.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Rai Tre, per finire, Germinal è seguito da 459.000 spettatori con il 2.5% di share.