Benzina e diesel, svolta epocale: sì allo stop definitivo! Può essere considerato un deciso passo avanti per l’aspetto ambientale

Il tema ecologico impone grosse riflessioni nel mondo dei trasporti e porterà ad una vera e propria rivoluzione. Prepariamoci ad abbandonare gli attuali carburanti a partire dal 2035.

Una delle sfide più importanti che l’uomo si troverà ad affrontare da qui ai prossimi anni è la rivoluzione dei carburanti. Il trasporto su gomma non può più dipendere da benzina e diesel, viste le emissioni e la rovina che rapidamente stanno causando sul nostro pianeta. Urge correre ai ripari e studiare nuove modalità di alimentare i motori, sia con l’elettrico che con i combustili green. A decidere per lo stop definitivo di gasolio ed idrocarburi è stata la Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, che ha stabilito come dal 2035 non saranno più vendute auto endotermiche.

Il progetto europeo era quello di anticipare il tutto al 2030, con primi incentivi già dal 2027, ma poi si è preferito adottare una linea più morbida.

La volontà della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo è quella di ridurre le emissioni medie della flotta del 20% nel 2025, rispetto ai valori del 2021, e poi del 55% nel 2030 e del 100% nel 2035.

Benzina e diesel, svolta epocale: dal 2035 addio ai motori endotermici inquinanti

Al momento l’alternativa più credibile e disponibile è quella rappresentata dai veicoli elettrici (ed ibridi). Questa è la strada green intrapresa anche da altri paesi nel mondo, dove la riconversione di quasi tutti i mezzi è ormai oltre il 50% (vedi la Cina). Esiste però anche un’altra strada per la decarbonizzazione, che può prescindere dall’utilizzo di propulsori a batteria. Si tratta dell’introduzione di carburanti sintetici di matrice ecologica, che annoverano principalmente due grandi vantaggi. Il primo è quello di rendere riutilizzabili anche i mezzi a motore endotermico (benzina e diesel). Il secondo è l’abbattimento totale delle emissioni e l’annullamento totale dei problemi di smaltimento. Si perchè le auto elettriche hanno comunque la controindicazione delle batterie. Recenti studi hanno dimostrato come l’inquinamento causato dal litio non sia trascurabile. Tutto questo potrebbe portare entro il 2050 ad avere principalmente in circolazione mezzi con gli eco-carburanti più che con l’elettrico. L’obiettivo resta sempre l’annullamento delle emissioni.