Anticipazioni Beautiful, nasce un triangolo amoroso: Paris è incinta?

Le prossime puntate di Beautiful sono incentrate su qualche intreccio amoroso molto intricato: tutte le anticipazioni

A Los Angeles la trama si fa sempre più intricata con storie d’amore infinite. Al centro delle vicissitudini delle prossime puntate ci sarà Quinn che vivrà un momento molto intenso: la Buckingham è incinta?

Intanto che i telespettatori italiani devono ancora assistere ad un riavvicinamento tra Quinn e Carter, quelli americani stanno sperando che finalmente la coppia possa avere un finale felice. Tuttavia, i produttori di Beautiful sono spietati e quindi hanno fatto sperare fino alla fine che le cose tra loro potessero andar bene fino ad folle un piano di Eric che ha riportato Quinn tra le sue braccia. A questo punto a Carter non resta altro che sfruttare l’opportunità per voltare pagina.

Successivamente Carter si troverà in un triangolo amoroso con Paris e Zende cominciando una relazione con la Buckingham con Zende all’oscuro da tutto. Come se non bastasse, il Dominguez si confida con Carter perché ha paura di perdere la sua amata. Anche la mamma di Paris la spinge tra le braccia del Forrester, ma lei non ne vuol sapere nulla e si dichiara innamorata a Carter. Cosa c’entra Quinn in tutto ciò? Come se non fosse già abbastanza intricata la vicenda, la Fuller si avvicina nuovamente al Walton.

Anticipazioni Beautiful, Quinn è incinta? Eric la tradisce

Nella famiglia Forrester non c’è mai pace, ma questa volta Eric la combina grossa: sta tradendo Quinn con Donna. La Fuller ci tiene a dir la sua al suo ex e lo invita alla massima attenzione con Paris, a questo punto il Walton decide di chiudere con Paris e dichiarare a Quinn di non averla mai dimenticata. Quest’ultima non sembra intenzionata a lasciar andare il Forrester inconsapevole di ciò che succede alle sue spalle.

La vicinanza tra Quinn e Carter non piace affatto a Paris la quale potrebbe fingere di essere incinta per riportare tra le sue braccia il Walton. L’ossessione dall’avvocato potrebbe farle riprendere un’idea di Sally Spectra che voleva incastrare, all’epoca, Wyatt.